Ubisoft啟用全新全球創意工作室 聚焦用戶體驗、遊戲設計與技術研發

Ubisoft稍早宣布啟用全新全球創意工作室，未來將以此持續打造高品質遊戲。

依照說明，此全球創意工作室將聚焦用戶體驗、遊戲設計與相關技術研發，並且協助Ubisoft各部門打造更高品質遊戲內容。

不過，Ubisoft同時也宣布原本創意長Igor Manceau將在今年11月離開。而在Igor Manceau離開前，將與全球創意工作室資深副總裁Marie-Sophie de Waubert、Martin Schelling，以及投資組合長Sandrine Caloiaro共同推動全球創意工作室成長。

在Igor Manceau正式離開之後，全球創意工作室將由Ubisoft資深總裁暨工作室董事總經理Guillemette Picard暫代管理。而在此期間，Guillemette Picard將與全球創意工作室維持密切合作關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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