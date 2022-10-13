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蘋果推「Ask Apple」一對一詢問服務 讓開發者更方便與蘋果專家交流

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果10月12日宣布向開發者提供「Ask Apple」系列互動問答及一對一詢問服務，讓開發者能更直接與蘋果專家交流，藉此解決開發上面臨問題。

「Ask Apple」系列互動問答及一對一詢問服務採免費形式運作，只要加入蘋果開發者計畫或企業開發者計畫即可使用，讓開發者能透過Slack平台上的問答或一對一詢問功能，在辦公時間向蘋果專家提問。

相較過往開發者必須透過WWDC開發者大會等活動才能與蘋果專家深入討論，蘋果此次提供此項服務顯然是為了協助更多開發者能在短時間內解決問題，同時也有助於蘋果了解目前開發者的需求，並且將蘋果最新技術、API資源帶到市場普及應用。

例如蘋果今年在iPhone 14 Pro以上機種增加動態島 (Dynamic Island)介面設計，預期將會吸引更多開發者以此打造應用服務，同時也可能讓開發者面臨許多設計上的問題，因此透過「Ask Apple」系列互動服務，將能讓蘋果更快協助開發者完成內容設計，並且以更短時間在蘋果裝置上提供服務，進而能吸引更多人使用。

「Ask Apple」服務將是一個持續性舉行的系列活動，第一輪將於10月17日至21日開放開發者參與。除了透過「Ask Apple」服務取得協助，開發者依然可以透過蘋果開發者網站、app收錄的開發課程資料學習蘋果最新技術，或是取用相關API、框架等資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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