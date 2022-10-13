個人電腦市場市佔下滑…傳Intel近期將宣布大幅裁員計畫
相關消息指稱，Intel可能最快選在10月27日公布2022財年第三季財報結果時，將開始進行大規模裁員，其中在銷售與行銷部門可能將裁撤多達20%比例人數。
而此次傳出可能準備裁員的消息，顯然與Intel近年在個人電腦市場持續被AMD搶走市佔，加上與蘋果長年合作關係生變，以及微軟近年開始積極佈局Arm架構應用發展等情況，導致Intel在市場獲利大幅受影響有關。
不過，Intel並未對此傳聞作任何回應。
在此之前，Intel執行長Pat Gelsinger便曾在第二季財報會議上說明將精簡組織結構，並且去除非必要開銷，更透露將在今年下半年進一步作調整。
隨著運算模式改變，人們獲取資訊方式已經從過往的PC裝置移轉到手機、平板，雖然過去兩年因為疫情帶動遠距辦公等趨勢，使得PC產品因為居家工作、學習出現採購需求，但在疫情開始消退，越來越多企業開始要求員工回到辦公室工作等情況下，顯然又讓PC採購、更換需求減少，造成Intel在個人電腦市場獲利受到衝擊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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