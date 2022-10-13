聽新聞
test
0:00 / 0:00

Qualcomm推出Snapdragon XR2+ Gen 1處理器 散熱效率提升30%、續航力更高

聯合新聞網／ 楊又肇

隨著Meta公布新款Quest Pro，Qualcomm也正式揭曉應用在Quest Pro的Snapdragon XR2+ Gen 1處理器，相較目前提供的Snapdragon XR2 Gen 1處理器在運算效能提升50%，同時更讓散熱效率提升30%，並且讓應用裝置體型可以變得更小，同時也能對應更長電池使用時間。

Snapdragon XR2+ Gen 1處理器整體設計，基本上延續今年5月推出的Snapdragon XR2處理器規格，並且透過全新封裝技術改善處理器散熱效率，進而提升運算效能，在影像運算延遲更可控制在10毫秒內，藉此對應更流暢的3D場景運算，同時也能處理高達8K解析度的360度影片。

此外，Snapdragon XR2+ Gen 1處理器也整合Qualcomm無線連接技術，以及諸如聲控、手勢識別互動等操作體驗，藉此讓更多虛擬視覺頭戴裝置能以更自然方式互動，並且結合雲端平台協同運算，呈現更豐富的虛擬視覺應用內容。

Qualcomm強調目前已經有超過60款混合實境裝置採用Snapdragon XR處理器設計，其中更有多家業者已經開始採用Snapdragon XR2+ Gen 1處理器打造虛擬視覺頭戴裝置，預計會在今年底以前陸續上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控

延伸閱讀

Meta讓虛擬人像互動更真實 祖克柏驕傲元宇宙平台「有腳了」

想買嗎？Meta推Quest Pro整體更輕盈 定價破4萬…比舊代貴3倍

Meta合作微軟 可用虛擬人物和「真人」開會！Xbox Cloud Gaming串流遊戲服務也帶進虛擬實境

Google第2款客製化處理器Tensor G2以三星4nm LPE製程打造 整合Exynos 5300 5G連網數據晶片

相關新聞

臉書清假帳號？名嘴怒吼為何沒收6萬人 呂秋遠追蹤人數一夕蒸發80萬

臉書是不少人主要使用的社群軟體，也是公眾人物和粉絲的互動平台。不過，近日卻有幾個人發現自己的臉書追蹤人數突然變少很多，根本不清楚發生了什麼事情。

郭明錤：蘋果的下一個MacBook生產中心 可能是「這一國」

天風證券分析師分析師郭明錤表示，蘋果公司將繼續實現供應鏈多樣化，未來可能將MacBook的生產擴大到泰國；而全球iPh...

影／家人來玩忘記帶走充電線 她派「無人機」外送到府

近幾年越來越多玩家喜歡用無人機捕捉美景，用來留下美麗的照片或影片，不過這名女子可說是把無人機「用到極致」。日前她為了幫姐姐把忘記帶走的充電器送回去，想出用「無人機快遞」的妙招，影片一上傳引發各界討論。

機器人公司喊話「我們不會把產品變成武器」 外媒卻打問號

數間機器人公司在一份公開信中，承諾不支援將產品武器化，簽署公司包括研發出知名機器狗 Spot 的公司波士頓動力（Boston Dynamics），他們也呼籲同業做出一樣的決定。但外媒認為，這些承諾難實際上難以制止科技被用做為武器。

蘋果推出「Ask Apple」互動問答 讓開發者直接發問蘋果工程師

美國Apple公司今天推出了一項新的「問蘋果（Ask Apple）」功能，旨在讓開發者從蘋果工程師和專家那裡獲得應用開發方面的幫助。通過「問蘋果」，開發者可以獲得有關實施新的測試版功能、WWDC開發者

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。