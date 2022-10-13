Qualcomm推出Snapdragon XR2+ Gen 1處理器 散熱效率提升30%、續航力更高
隨著Meta公布新款Quest Pro，Qualcomm也正式揭曉應用在Quest Pro的Snapdragon XR2+ Gen 1處理器，相較目前提供的Snapdragon XR2 Gen 1處理器在運算效能提升50%，同時更讓散熱效率提升30%，並且讓應用裝置體型可以變得更小，同時也能對應更長電池使用時間。
Snapdragon XR2+ Gen 1處理器整體設計，基本上延續今年5月推出的Snapdragon XR2處理器規格，並且透過全新封裝技術改善處理器散熱效率，進而提升運算效能，在影像運算延遲更可控制在10毫秒內，藉此對應更流暢的3D場景運算，同時也能處理高達8K解析度的360度影片。
此外，Snapdragon XR2+ Gen 1處理器也整合Qualcomm無線連接技術，以及諸如聲控、手勢識別互動等操作體驗，藉此讓更多虛擬視覺頭戴裝置能以更自然方式互動，並且結合雲端平台協同運算，呈現更豐富的虛擬視覺應用內容。
Qualcomm強調目前已經有超過60款混合實境裝置採用Snapdragon XR處理器設計，其中更有多家業者已經開始採用Snapdragon XR2+ Gen 1處理器打造虛擬視覺頭戴裝置，預計會在今年底以前陸續上市。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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