漢莎航空爆 禁止旅客在托運行李放蘋果AirTag追蹤器

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：autoevolution、watson
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各國國境陸續開放，大家終於可以出國了！為了擔心托運行李遺失，有些旅客會在行李箱裡放置 AirTag 藍牙追蹤器來追蹤行李位置，不過外媒報導德國漢莎航空向德國媒體《watson》表示，公司禁止旅客使用蘋果 AirTags 來追蹤行李位置，這規定首創航空界的先例。

對蘋果公司來說， AirTag 追蹤器的用途是幫忙找東西，只要放在鑰匙圈上、背包裡，就能在「尋找」app 裡看見它們的位置。儘管蘋果的初衷是幫助尋找遺失物，但是人們總是會延伸出許多意想不到的使用方式。

圖片及資料來源：autoevolution、watson
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縱然許多航空公司提供了行李追蹤服務，但是行李遺失或延遲仍時常發生，更麻煩的是與航空公司聯繫更是困難重重，因此才會有旅客把 AirTag 放在托運行李裡，隨時都能定位行李位置，如此一來當行李遺失時就能在第一時間知道。

外媒報導漢莎航空的認為 Apple AirTags 屬於可攜式電子設備，與智慧手機、平板電腦、筆記型電腦…等電子設備屬於同一類別，在航空運輸被視為危險物品，因此不允許放在托運行李中。

圖片及資料來源：autoevolution、watson
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如果要把 AirTag 放到托運行李裡面就必須關閉，這也代表需要把 AirTag 裡的電池拿出來，如此一來追蹤器也無法使用。

雖然說 IATA 國際航空運輸協會訂定的空運危險物品手冊裡沒有提到 AirTag 屬於危險物品，但是 IATA 的政策規定稱托運行李中的電子設備必須完全關閉，或許就是這一項說明讓漢莎航空決定嚴格執行。

截至目前為止，漢莎航空似乎是唯一一家禁止 AirTag 放在托運行李的航空公司，未來要搭乘漢莎航空的旅客們可能要多注意了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

漢莎航空

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