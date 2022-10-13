漢莎航空爆 禁止旅客在托運行李放蘋果AirTag追蹤器
各國國境陸續開放，大家終於可以出國了！為了擔心托運行李遺失，有些旅客會在行李箱裡放置 AirTag 藍牙追蹤器來追蹤行李位置，不過外媒報導德國漢莎航空向德國媒體《watson》表示，公司禁止旅客使用蘋果 AirTags 來追蹤行李位置，這規定首創航空界的先例。
對蘋果公司來說， AirTag 追蹤器的用途是幫忙找東西，只要放在鑰匙圈上、背包裡，就能在「尋找」app 裡看見它們的位置。儘管蘋果的初衷是幫助尋找遺失物，但是人們總是會延伸出許多意想不到的使用方式。
縱然許多航空公司提供了行李追蹤服務，但是行李遺失或延遲仍時常發生，更麻煩的是與航空公司聯繫更是困難重重，因此才會有旅客把 AirTag 放在托運行李裡，隨時都能定位行李位置，如此一來當行李遺失時就能在第一時間知道。
外媒報導漢莎航空的認為 Apple AirTags 屬於可攜式電子設備，與智慧手機、平板電腦、筆記型電腦…等電子設備屬於同一類別，在航空運輸被視為危險物品，因此不允許放在托運行李中。
如果要把 AirTag 放到托運行李裡面就必須關閉，這也代表需要把 AirTag 裡的電池拿出來，如此一來追蹤器也無法使用。
雖然說 IATA 國際航空運輸協會訂定的空運危險物品手冊裡沒有提到 AirTag 屬於危險物品，但是 IATA 的政策規定稱托運行李中的電子設備必須完全關閉，或許就是這一項說明讓漢莎航空決定嚴格執行。
截至目前為止，漢莎航空似乎是唯一一家禁止 AirTag 放在托運行李的航空公司，未來要搭乘漢莎航空的旅客們可能要多注意了。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
📢 「超級悠遊卡」被罵廢 網推「這張卡」才是Apple Pay最後希望
📢 【整理包】想當日本在地通？下載7款旅遊必備APP 吃喝玩樂全包了
📢 【周報】手機「加我賴」有煩人新據點…AirPods Pro 2變電子垃圾？
📢 【好鬧】165公分「棒狀物鍵盤」 還能4手聯彈交朋友、不怕貓來亂踩
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言