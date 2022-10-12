快訊

外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

臉書清假帳號？名嘴怒吼為何沒收6萬人 呂秋遠追蹤人數一夕蒸發80萬

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人的臉書追蹤人數突然變少。 示意圖／ingimage
有些人的臉書追蹤人數突然變少。 示意圖／ingimage

臉書是不少人主要使用的社群軟體，也是公眾人物和粉絲的互動平台。不過，今(12)日卻有幾個人發現自己的臉書追蹤人數突然變少很多，根本不清楚發生了什麼事情。

名嘴王時齊今天早上在臉書發文，她驚訝表示一覺醒來，赫然發現臉書的追蹤人數少了6萬。從照片中可以看見，王時齊臉書主頁的追蹤人數只剩9959人，她氣憤直呼「6萬！為什麼臉書沒收了我6萬人？怒吼！」貼文底下吸引大量回應，名嘴教師黃益中說「我的也不見了」、圖文作家蕭瑩燈也寫道「經妳提醒，我掉了快3萬」，就連律師呂秋遠發文透露自己少了80萬追蹤數。

王時齊的追蹤人數只剩9959人。圖擷自王時齊臉書
王時齊的追蹤人數只剩9959人。圖擷自王時齊臉書

大批網友也紛紛驚訝表示，「感覺是超過萬的都抹掉了？」、「還好，我還在追蹤名單內」、「臉書好像在清不活躍及假帳號」、「剩下的都是真愛」、「臉書新增功能，平時不常聯繫的人會自動删除」、「蔻蔻還少了12萬耶…魔術師上場嗎？」、「好險…我還在」、「我的是朋友不見了」、「啥鬼，太詭異了」、「我被留下來，所以是天選之人」。

網紅四叉貓（劉宇）同樣是受害者，他在臉書寫道「睡醒發現自己少了11萬個多毛壯熊追蹤…」。另外，知名球評石明謹也發文透露，「我的臉書追蹤人數也瞬間少了6萬」。

對此，一名網友在PTT發文，討論關於臉書追蹤人數瞬間變少的話題，而貼文底下也吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「確定是故障嗎？」、「假帳號被砍而已，大驚小怪」、「這不好說」、「幽靈帳號被清掉了嗎？」、「顏色超明顯啊」、「付費買的追蹤到期了吧，記得補繳」、「部分公關公司的殭屍帳號被掃掉了吧」、「假帳號一堆！真的有人相信按讚數？」、「少的蠻近的啊，同一批假帳號吧」、「笑死，怎麼只有你們少」、「誰用假帳號灌水要見光死了」。

最後，有網友發現雖然帳號頁面的追蹤數變少，但從搜尋頁面或是點進去追蹤人數，仍然會顯示原本的追蹤人數，「點進去看追蹤者清單，還是正常的」、「應該是臉書bug，追蹤人數按進去還是原本的人數」、「假象，點進去還是原本的人數」、「是臉書首頁顯示問題，點進去追蹤人數一樣喔」、「點進去看好像就正常了，詭異的操作」。

PTT 呂秋遠 四叉貓 臉書 Facebook

延伸閱讀

晚2小時出生可能要「多當8個月兵」 95年元旦男寶寶超崩潰

簡單「兩步驟」無痛加LINE好友秘技大公開 掃碼介面一秒露出

鐵板燒店徵才廣告「簡單粗暴」 網一看爆笑：老闆心胸寬大

感應式電燈方便省電？為何價格平價沒人用 過來人揭1缺點

相關新聞

臉書清假帳號？名嘴怒吼為何沒收6萬人 呂秋遠追蹤人數一夕蒸發80萬

臉書是不少人主要使用的社群軟體，也是公眾人物和粉絲的互動平台。不過，近日卻有幾個人發現自己的臉書追蹤人數突然變少很多，根本不清楚發生了什麼事情。

郭明錤：蘋果的下一個MacBook生產中心 可能是「這一國」

天風證券分析師分析師郭明錤表示，蘋果公司將繼續實現供應鏈多樣化，未來可能將MacBook的生產擴大到泰國；而全球iPh...

影／家人來玩忘記帶走充電線 她派「無人機」外送到府

近幾年越來越多玩家喜歡用無人機捕捉美景，用來留下美麗的照片或影片，不過這名女子可說是把無人機「用到極致」。日前她為了幫姐姐把忘記帶走的充電器送回去，想出用「無人機快遞」的妙招，影片一上傳引發各界討論。

機器人公司喊話「我們不會把產品變成武器」 外媒卻打問號

數間機器人公司在一份公開信中，承諾不支援將產品武器化，簽署公司包括研發出知名機器狗 Spot 的公司波士頓動力（Boston Dynamics），他們也呼籲同業做出一樣的決定。但外媒認為，這些承諾難實際上難以制止科技被用做為武器。

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

Google執行長想在日本設實體旗艦店 明年還要建日本首座資料中心

上週揭曉Pixel 7系列手機與Pixel Watch之後，Google執行長Sundar Pichai在接受日經新聞與東京電視台訪談時，透露未來或許也考慮在日本設置實體Google旗艦店。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。