臉書清假帳號？名嘴怒吼為何沒收6萬人 呂秋遠追蹤人數一夕蒸發80萬

臉書是不少人主要使用的社群軟體，也是公眾人物和粉絲的互動平台。不過，今(12)日卻有幾個人發現自己的臉書追蹤人數突然變少很多，根本不清楚發生了什麼事情。

名嘴王時齊今天早上在臉書發文，她驚訝表示一覺醒來，赫然發現臉書的追蹤人數少了6萬。從照片中可以看見，王時齊臉書主頁的追蹤人數只剩9959人，她氣憤直呼「6萬！為什麼臉書沒收了我6萬人？怒吼！」貼文底下吸引大量回應，名嘴教師黃益中說「我的也不見了」、圖文作家蕭瑩燈也寫道「經妳提醒，我掉了快3萬」，就連律師呂秋遠也發文透露自己少了80萬追蹤數。 王時齊的追蹤人數只剩9959人。圖擷自王時齊臉書

大批網友也紛紛驚訝表示，「感覺是超過萬的都抹掉了？」、「還好，我還在追蹤名單內」、「臉書好像在清不活躍及假帳號」、「剩下的都是真愛」、「臉書新增功能，平時不常聯繫的人會自動删除」、「蔻蔻還少了12萬耶…魔術師上場嗎？」、「好險…我還在」、「我的是朋友不見了」、「啥鬼，太詭異了」、「我被留下來，所以是天選之人」。

網紅四叉貓（劉宇）同樣是受害者，他在臉書寫道「睡醒發現自己少了11萬個多毛壯熊追蹤…」。另外，知名球評石明謹也發文透露，「我的臉書追蹤人數也瞬間少了6萬」。

對此，一名網友在PTT上發文，討論關於臉書追蹤人數瞬間變少的話題，而貼文底下也吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「確定是故障嗎？」、「假帳號被砍而已，大驚小怪」、「這不好說」、「幽靈帳號被清掉了嗎？」、「顏色超明顯啊」、「付費買的追蹤到期了吧，記得補繳」、「部分公關公司的殭屍帳號被掃掉了吧」、「假帳號一堆！真的有人相信按讚數？」、「少的蠻近的啊，同一批假帳號吧」、「笑死，怎麼只有你們少」、「誰用假帳號灌水要見光死了」。

最後，有網友發現雖然帳號頁面的追蹤數變少，但從搜尋頁面或是點進去追蹤人數，仍然會顯示原本的追蹤人數，「點進去看追蹤者清單，還是正常的」、「應該是臉書bug，追蹤人數按進去還是原本的人數」、「假象，點進去還是原本的人數」、「是臉書首頁顯示問題，點進去追蹤人數一樣喔」、「點進去看好像就正常了，詭異的操作」。

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