機器人公司喊話「我們不會把產品變成武器」 外媒卻打問號

簽署信件的公司說明，其研發的機器人，以及應用於機器人的軟體，都將不會用做為武器

數間機器人公司在一份公開信中，承諾不支援將產品武器化，簽署公司包括研發出知名機器狗 Spot 的公司波士頓動力（Boston Dynamics），他們也呼籲同業做出一樣的決定。但外媒認為，這些承諾難實際上難以制止科技被用做為武器。

機器人就如同無人機，除了和平的應用方式外，也可成為戰爭中的武器。一封寄給機器人產業的信件中，Boston Dynamics、Agility Robotics、ANYbotics、Clearpath Robotics、Open Robotics 和 Unitree Robotics 表示，將武器加裝在遠端控制或自動的機器人上，會引發新風險和嚴重的倫理問題。

這些簽署信件的公司說，其自主移動的多功能機器人，以及應用於機器人的軟體，都將不會用做為武器，也不支持其他公司將機器人武器化。

這封信的出現是因為軍事和立法機構，增加對近年來研發出的可移動自動化機器人的部屬，被運用為武器的機器人包括四足機器人，以及雙足機器人。

不過，其中波士頓動力卻遭受了質疑，由於他們的機器狗 Spot 被警察局和法國軍方使用。但在這些使用情境中，機器狗並未被加裝武器，而是做為偵查用途。

另外，波士頓動力早期的發展仰賴美國軍方資金。美國陸軍原先要將公司的大型機器人用來載貨，將設備運送給步兵，但最後因機器人太吵而取消計畫，波士頓動力的機器人後來也轉向商業用途。

為了澄清這些質疑，信中內容也加以表示，他們不會抵制目前各國政府藉由機器人來防禦和施行法律等用途。信件只表明拒絕將機器人武器化，為機器人留有做為監視和偵查工具的空間。

簽署信件的公司不包括美國的 Ghost Robotics。這間公司也研發四足機器人，且主要銷售給軍方和政府。公司的機器人目前由美國太空軍和空軍測試，將其用於巡邏基地，也被美國國安局用在巡邏美墨邊境。

Ghost Robotics 的機器人也裝有槍枝，且公司的 CEO Jiren Parikh 表示，由於他們的顧客為軍方，公司不會知道這些機器人如何被運用，因此公司也不會去限制顧客的使用方式。

因此可以看出或許未來部分機器人不會被武器化，但市面上仍不乏被用於軍事用途的機器人。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦