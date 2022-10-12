影／家人來玩忘記帶走充電線 她派「無人機」外送到府
近幾年越來越多玩家喜歡用無人機捕捉美景，留下美麗的照片或影片，不過這名女子可說是把無人機「用到極致」。日前她為了幫姐姐把忘記帶走的充電器送回去，想出用「無人機快遞」的妙招，影片一上傳引發各界討論。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子日前在TikTok上分享，姐姐到她家玩，卻忘了把充電器帶回家，因為女子想避開尖峰時刻，又懶得開車過去，於是突發奇想，乾脆拿出家裡的無人機幫姐姐「外送」過去。
女子將無人機飛行的影片放上TikTok，並在影片標題搞笑寫著：「下次換送熱狗去她家」。影片中可以看到女子把充電器綁在無人機的機身上，整個過程中她都一邊和姐姐用FaceTime視訊。
@chichibaeofficial
Next time i’m flying a 🌭 to her house 🖤 @asmrlinastar ?? #drone #fyp #foryoupage #reaction #react♬ Oh No - Kreepa
女子回答網友時指出，這款無人機最遠可以飛12公里、電池續航長達一小時，而姐姐住的地方大概只需要飛兩分鐘就能到，因此要把充電器送去姐姐家完全不成問題。
許多網友紛紛留言表示這樣的快遞方式實在太有趣了。一名網友就說：「這就是未來外送和快遞的方式」。還有網友大讚這種方式很省油，另一名網友則向原po開玩笑說，下次姐姐忘記帶充電線時，可以讓他去送嗎？因為「這樣我才有理由買無人機」，讓所有人看了全都笑翻。
📢 買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
📢 「超級悠遊卡」被罵廢 網推「這張卡」才是Apple Pay最後希望
📢 【整理包】想當日本在地通？下載7款旅遊必備APP 吃喝玩樂全包了
📢 【周報】手機「加我賴」有煩人新據點…AirPods Pro 2變電子垃圾？
📢 【好鬧】165公分「棒狀物鍵盤」 還能4手聯彈交朋友、不怕貓來亂踩
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言