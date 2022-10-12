快訊

評／橘高校國慶演出 反思台灣功利主義至上的教育

京都橘高校師曝學生愛上台灣 返日飛機上「哭著說不想走」

最新民調／北市若棄保黃珊珊成大贏家 陳時中對戰誰都輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／家人來玩忘記帶走充電線 她派「無人機」外送到府

聯合新聞網／ 綜合報導
女子因為懶得開車把充電器送給姐姐，突發奇想用「無人機外送」。圖擷自TikTok
女子因為懶得開車把充電器送給姐姐，突發奇想用「無人機外送」。圖擷自TikTok

近幾年越來越多玩家喜歡用無人機捕捉美景，留下美麗的照片或影片，不過這名女子可說是把無人機「用到極致」。日前她為了幫姐姐把忘記帶走的充電器送回去，想出用「無人機快遞」的妙招，影片一上傳引發各界討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子日前在TikTok上分享，姐姐到她家玩，卻忘了把充電器帶回家，因為女子想避開尖峰時刻，又懶得開車過去，於是突發奇想，乾脆拿出家裡的無人機幫姐姐「外送」過去。

女子將無人機飛行的影片放上TikTok，並在影片標題搞笑寫著：「下次換送熱狗去她家」。影片中可以看到女子把充電器綁在無人機的機身上，整個過程中她都一邊和姐姐用FaceTime視訊。

@chichibaeofficial

Next time i’m flying a 🌭 to her house 🖤 @asmrlinastar ?? #drone #fyp #foryoupage #reaction #react

♬ Oh No - Kreepa

女子回答網友時指出，這款無人機最遠可以飛12公里、電池續航長達一小時，而姐姐住的地方大概只需要飛兩分鐘就能到，因此要把充電器送去姐姐家完全不成問題。

許多網友紛紛留言表示這樣的快遞方式實在太有趣了。一名網友就說：「這就是未來外送和快遞的方式」。還有網友大讚這種方式很省油，另一名網友則向原po開玩笑說，下次姐姐忘記帶充電線時，可以讓他去送嗎？因為「這樣我才有理由買無人機」，讓所有人看了全都笑翻。

無人機 FaceTime

延伸閱讀

機翼貼滿「補丁灰色膠帶」 航空專家曝安全性：為美觀而用

最狂作弊！法律系學生原子筆刻滿《刑事訴訟法》教授珍藏10年

蠍子偷渡躲進背包客行囊 偷咬一口男子慘遭送醫

古董車收藏家網購經典老車 意外發現後座藏有貓咪木乃伊

相關新聞

影／家人來玩忘記帶走充電線 她派「無人機」外送到府

近幾年越來越多玩家喜歡用無人機捕捉美景，用來留下美麗的照片或影片，不過這名女子可說是把無人機「用到極致」。日前她為了幫姐姐把忘記帶走的充電器送回去，想出用「無人機快遞」的妙招，影片一上傳引發各界討論。

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

Google執行長想在日本設實體旗艦店 明年還要建日本首座資料中心

上週揭曉Pixel 7系列手機與Pixel Watch之後，Google執行長Sundar Pichai在接受日經新聞與東京電視台訪談時，透露未來或許也考慮在日本設置實體Google旗艦店。

薪資爭議 蘋果澳洲分公司150員工將罷工1小時

蘋果公司（Apple Inc）澳洲員工工會人士今天說，由於薪資協商毫無進展，工會今天投票通過罷工

Qualcomm傳11月揭曉名為Snapdragon 7+ Gen 1的新款處理器

今年揭曉Snapdragon 7 Gen 1處理器之後，Qualcomm將可能接續推出名為Snapdragon 7+ Gen 1的新款處理器，或許最快會在今年11月舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會上揭曉。

Epic Games與Match Group聯手指控Google 「疑做這事」違反市場壟斷

遊戲開發商Epic Games與約會app開發商Match Group稍早擴大對Google的訴訟，其中指控Google向有足夠能力打造高競爭力App的開發商行賄，希望這些開發商繼續在Google Play Store發行內容，明顯違反市場公平競爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。