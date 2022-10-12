Google執行長想在日本設實體旗艦店 明年還要建日本首座資料中心
上週揭曉Pixel 7系列手機與Pixel Watch之後，Google執行長Sundar Pichai在接受日經新聞與東京電視台訪談時，透露未來或許也考慮在日本設置實體Google旗艦店。
Google在去年6月於美國紐約設置實體Google旗艦店，並且在此次新機公布當天即可讓消費者就近體驗，而先前更說明可藉由增加與消費者實際互動，藉此獲取更直接的產品、服務使用體驗反饋，同時也能更容易了解產品設計是否有需要改進。
而此次透露考慮在日本也設置實體Google旗艦店，Sundar Pichai說明日本目前也是Google重要發展市場之一，同時也表示Google有不少產品、服務使用反饋均來自日本用戶族群，同時也認為日本市場諸多產品設計追求高品質表現有利於Google日後產品質感提升。
除了在2001年於東京涉谷設置辦公室，Sundar Pichai更透露計畫在2023年於千葉縣印西市建造Google於日本境內第一座資料中心，將成為台灣與新加坡之後，Google在亞洲地區第三座資料中心，並且進一步將更多Google服務、技術就近帶到日本市場，同時透過「Grow with Google」計畫協助日本企業進行上雲等數位化轉型。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
📢 「超級悠遊卡」被罵廢 網推「這張卡」才是Apple Pay最後希望
📢 【整理包】想當日本在地通？下載7款旅遊必備APP 吃喝玩樂全包了
📢 【周報】手機「加我賴」有煩人新據點…AirPods Pro 2變電子垃圾？
📢 【好鬧】165公分「棒狀物鍵盤」 還能4手聯彈交朋友、不怕貓來亂踩
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言