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Google執行長想在日本設實體旗艦店 明年還要建日本首座資料中心

聯合新聞網／ 楊又肇

上週揭曉Pixel 7系列手機與Pixel Watch之後，Google執行長Sundar Pichai在接受日經新聞與東京電視台訪談時，透露未來或許也考慮在日本設置實體Google旗艦店。

Google在去年6月於美國紐約設置實體Google旗艦店，並且在此次新機公布當天即可讓消費者就近體驗，而先前更說明可藉由增加與消費者實際互動，藉此獲取更直接的產品、服務使用體驗反饋，同時也能更容易了解產品設計是否有需要改進。

而此次透露考慮在日本也設置實體Google旗艦店，Sundar Pichai說明日本目前也是Google重要發展市場之一，同時也表示Google有不少產品、服務使用反饋均來自日本用戶族群，同時也認為日本市場諸多產品設計追求高品質表現有利於Google日後產品質感提升。

除了在2001年於東京涉谷設置辦公室，Sundar Pichai更透露計畫在2023年於千葉縣印西市建造Google於日本境內第一座資料中心，將成為台灣與新加坡之後，Google在亞洲地區第三座資料中心，並且進一步將更多Google服務、技術就近帶到日本市場，同時透過「Grow with Google」計畫協助日本企業進行上雲等數位化轉型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 東京

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