Google第2款客製化處理器Tensor G2以三星4nm LPE製程打造 整合Exynos 5300 5G連網數據晶片

上週公布Pixel 7系列手機時，Google也花了一點時間介紹第二款與三星合作的客製化處理器Tensor G2，強調可帶來更快的人工智慧操作反應，而Sammobile網站則是進一步取得此款處理器設計細節。

其中，Tensor G2是以三星4nm LPE製程技術生產，透過「2+2+4」三叢集架構配置，分別採用2組運作時脈為2.85GHz的Arm Cortex- X1 CPU設計，搭配2組運作時脈為2.35GHz的Cortex-A78 CPU，另外搭配運作時脈為1.8GHz的Cortex-A55 CPU，並且結合7組顯示核心設計的Mali-G710 GPU。

而5G連網能力部分，Tensor G2整合三星Exynos 5300 5G連網數據晶片，另外也整合TPU張力處理器，以及Titan M安全晶片，並且透過Context Hub設計分配運算執行效率。

Sammobile網站更進一步指出，Google接下來仍會與三星合作客製化處理器，例如採用三星新款3nm GAA製程技術，讓處理器運算效能提升、降低電力損耗，但Google也不排除與台積電合作先進製程技術，藉此使其客製化處理器能有更高運算效能表現，同時也能與市場主流處理器運算效能表現抗衡。

在此之前，Google強調投入客製化處理器的目的，在於實現軟硬體垂直整合，並且發揮最高運算效率，同時讓電力使用效率提升，避免主流處理器即便有更高運算效能，卻無法在實際使用過程產生更高執行效率，反而導致更多電力損耗浪費，甚至形成效能過剩情況。

因此在其客製化處理器設計理念，將不會以提高運算效能作為唯一目標，而是盡可能提高人工智慧運算效能，例如讓語音識別正確率大幅增加，識別速度明顯提升，並且延長電池使用時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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