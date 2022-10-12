Google Cloud Next 2022聚焦數位轉型 推動開放基礎架構、雲端協作與安全

Google在美國時間10月11日至13日期間舉辦Google Cloud Next 2022活動，而此次更新重點除了聚焦數位轉型，更聚焦在資料應用與人工智慧技術發展，並且協助更多企業及開發者藉由上雲加速發展。

此次更新重點分別放在資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作，以及值得信賴的雲端等四個領域。

資料雲端

其中，Google宣布提供最為開放、可擴展，同時執行效能大幅提升的資料雲端運算平台，確保開發者、企業用戶可運用各種來源的資料，並且適用於任何存儲格式和分析方式，藉此對應所有選用的雲端供應商和平台。

此外，在BigQuery即時巨量數據分析功能更加入支援非結構化串流資料，藉此對應使用更多資料內容，並且支援諸如Apache Iceberg、Delta Lake，以及Apache Hudi等資料格式，並且在BigQuery for Apache Spark加入全新整合式體驗。

而Google Cloud也將熱門商業智慧工具Google Data Studio整合在Looker旗下，並且更名為Looker Studio，藉此讓更容易取得資訊主頁以外的分析數據，方便透過數據結果制定決策，另外更針對企業組織需求提供支援與關鍵管理功能的專業版智慧工具Looker Studio Pro。

其他更新，則包含增加可對應超過135種語言在地化翻譯功能的Translation Hub，能透過企業級人工智慧技術將不同內容翻譯成在地語言版本，同時也增加效能更高的電腦視覺與圖像識別人工智慧技術Vertex AI Vision，讓原本需要花費幾天時間才能建置的電腦視覺應用服務，縮短至僅需幾分鐘內即可完成，同時建置成本也僅為當前版本的10分之1。

針對資料開放性方面，Google Cloud此次也宣布加入Collibra、Elastic、MongoDB、Palantir Foundry，以及ServiceNow在內企業資料平台，讓企業之間資料互換限制進一步降低。

開放式基礎架構

在基礎設施擴展部分，Google表示目前在全球地區已經在35個國家地區建置Google Cloud區域服務，加上此次公布即將新增服務的國家地區，將使總數增加至48個，同時也能在106個國家地區提供藉由網路連接存取的Google Cloud服務，並且透過多達22條海底電纜串接超過200個國家地區。

同時，Google也宣布推出搭載Intel第四代Xeon Scalable可擴展處理器，以及與Intel合作客製化IPU的C3虛擬機器，另外也能透過第四代TPU設計對應運作效能更高的人工智慧技術運作，在進行大規模工作負載的訓練時約可提高80%效率，並且降低50%建置成本。

配合Dual Run功能更可協助企業將過去20多年前的大型主機遷移上雲，藉此降低企業上雲轉型時常見障礙。此外，配合與AMD、ARM、Intel、Meta，以及NVIDIA合作開發的機器學習技術開放原始碼生態系統OpenXLA計畫，藉此加快人工智慧技術應用發展。

此外，Google也宣布與Coinbase合作，將允許特定用戶透過Coinbase Commerce協議，藉由特定加密貨幣購買雲端服務，藉此延續Google先前與Nansen、BNB Chain、Sky Mavis，以及NEAR Protocol在內協議合作，藉此擴展Web 3.0市場佈局。

雲端協作

至於在雲端協同作業應用方面，Google計畫降低混合辦公型態差異，讓企業員工可以透過任何裝置連網即可工作，並且確保資料使用安全。

其中，在Google Workspace中的Google文件自訂建構模塊，將使企業用戶能自訂客製化模版，同時也整合更多第三方服務使用智慧型畫布 (Canvas)，預計在明年整合AODocs、Atlassian、Asana、Figma、Miro、Tableau與ZenDesk內容，讓使用者可在無須切換分頁或瀏覽上下文情況下，即可查看、使用第三方服務資料。

而在資料防護部分，目前也在Google Chat加入防資料外洩防護，並且針對一般用戶使用的Gmail與日曆加入端點加密。另外，Google也在Google Meet與Google Chat增加新版API，藉此與更多第三方服務整合，例如與Asana、Lumapps、ZenDesk深度整合，讓更多人可以更方便使用Google雲端協同服務。

至於去年提出結合人工智慧、3D影像與雲端互動等技術，讓人與遠方親友更真實地「面對面」互動的Project Starline項目，Google此次更宣布將與Salesforce、T-Mobile近期更進一步的測試，藉此創造全新遠距互動體驗應用發展。

值得信賴的雲端

在確保Google Cloud服務安全可靠度方面，Google提出現代化設計、雲原生架構打造的軟體套件Chronicle，讓企業資安團隊能以等同Google服務般的速度、規模，更智慧地偵測、分析且回應網路威脅。

而透過Confidential Space解決方案，則可建構聯合資料分析與機器學習模型，確保內部機敏資訊不受外部合作夥伴、雲端服務供應商連接影響，藉此符合銀行機構、政府單位，或是擁有大量病例資訊的醫療體系對於資料保護的需求。

至於針對軟體服務發送業者使用需求，Google也提出Software Delivery Shield保護方案，透過提供全託管形式的端到端軟體遞送安全，讓藉由Google Cloud平台建立軟體市集、內容提供等服務都能確保資料安全。

另外，針對歐盟制定數位主權打造的Sovereign Cloud服務，則是提供最高級別雲端控管，並且確保資料隱私透明度與主權的雲端解決方案，而Google也宣布將與超過20名以上合作夥伴共同提供規模更大的數位主權控管，以及包含提供零信任模型、結合身分管理與提高全球化企業終端存取安全的產品組合。

提供更乾淨的雲端平台服務

除了提供更安全、開放且具彈性的雲端服務平台，Google Cloud更強調其服務更協助企業大幅降低全球碳排放量，其中可透過去年宣布推出的Google Cloud Carbon Footprint碳足跡監控服務，在Google Cloud中控台介面確認每項服務運作時所產生碳排放量，讓企業更容易了解是否需要因應減碳需求重新調整其服務。

此外，Google也強調旗下基於雲端平台運作的服務將更符合環保，甚至在Google Maps、Google Search服務更進一步協助使用者降低碳排放問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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