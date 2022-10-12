Google Cloud啟用全新C3虛擬機器與Hyperdisk儲存設計 推動更快雲端服務操作反應

隨著宣布在更多國家地區建置Google Cloud區域服務，Google同時也宣布啟用全新C3虛擬機器與Hyperdisk儲存設計，藉此對應更快雲端運算執行反應速度與效能表現。

除了擴大傳輸頻寬，加快雲端服務的另一個關鍵還包含調整平台運作執行效率，而Google此次宣布將其C3虛擬機器換上Intel第四代Xeon Scalable可擴展處理器，並且採用與Intel合作，可對應每秒200Gb資料傳輸效率的客製化IPU (Infrastructure Processing Unit)，以及Hyperdisk儲存設計，可讓每組虛擬CPU對應的每秒資料吞吐量 (IOPS)，相比市場同級設計約可提升80%，有利於資料分析應用與資料庫管理系統運作。

而Snap更換使用C3虛擬機器之後，相較先前採用C2虛擬機器時的服務關鍵工作流程運算效能，約提升20%。

另外，新版C3虛擬機器同樣搭載第四代TPU張力處理器設計，藉此強化語音識別搜尋、相片物件識別，以及互動式語言翻譯等服務執行效率，並且透過Titan安全晶片確保資料隱私安全，另外也進一步強化影片編碼運算效率，讓更多結合多媒體影音服務內容能以更快效率運作。

Google強調未來將持續強化其雲端基礎架構，其中包含軟硬體設計，以及安全防護與網路傳輸最佳化，並且配合擴展全球網路連接資源，讓Google Cloud能成為更流暢、穩定的雲端服務平台，藉此帶動更多以網路為基礎建置的服務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦