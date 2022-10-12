Google將於更多地區建置Google Cloud區域服務 帶動當地經濟規模與工作機會

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次Google Cloud Next 2022活動中，Google再次強調目前已經在全球35個國家地區建置Google Cloud區域服務，以在106個國家地區提供藉由網路連接存取的Google Cloud服務，同時更在173的國家地區提供網路邊緣應用，更透過多達22條海底電纜串接超過200個國家地區，而接下來更預告將在更多地區建置Google Cloud區域服務。

相較其他以網路連接存取的Google Cloud服務形式，Google Cloud區域服務不僅能以在地資料中心就近連接運作，更能提供相當完整的Google Cloud應用服務。而此次宣布新增提供Google Cloud區域服務的5個國家地區，分別是奧地利、希臘、挪威、瑞典，以及日前公布的南非，預計會在10月陸續啟用，而在奧地利啟用的Google Cloud區域服務預期也能同時提供位於捷克的開發商、企業使用。

在今年8月時，Google已經宣布將在馬來西亞、墨西哥、紐西蘭與泰國建置Google Cloud區域服務，此次更進一步宣布將在今年內讓義大利米蘭、法國巴黎、西班牙馬德里，以及包含美國俄亥俄州

哥倫布、德州達拉斯等地區開發者、企業也能使用Google Cloud區域服務，藉此提供更完整的Google Cloud服務應用資源，協助更多在地業者進行數位化轉型。

而為更多國家地區提供Google Cloud區域服務，Google表示可以協助帶動當地經濟發展與工作機會，依照Google委託市調機構AlphaBeta Economics初步估計，Google今年宣布新增加的9個Google Cloud區域服務提供地點，預計在2030年以前為當地增加國內生產毛額 (GDP)將累計達402億美元，並且將增加約31萬4400個工作機會。

其中，Google位於亞洲及太平洋地區的3個Google Cloud區域服務，預計會在2030年以前累積創造約100億美元的國內生產毛額，以及增加約8萬6500個工作機會。而5個位於歐洲、中東及南非的Google Cloud區域服務，則預期會在2030年以前累積創造約189億美元的國內生產毛額，並且增加約11萬500個工作機會。

至於在拉丁美洲部分，今年宣布在墨西哥新增的Google Cloud區域服務，將在2030年以前創造約112億美元的國內生產毛額，工作機會則會增加11萬7000個。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬德里 奧地利

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