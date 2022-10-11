Epic Games與Match Group聯手指控Google 「疑做這事」違反市場壟斷
遊戲開發商Epic Games與約會app開發商Match Group稍早擴大對Google的訴訟，其中指控Google向有足夠能力打造高競爭力app的開發商行賄，希望這些開發商繼續在Google Play Store發行內容，明顯違反市場公平競爭。
訴訟內容認為Google違反美國國會第一個制定的反壟斷法案，亦即被稱為全球反壟斷法之母的《謝爾曼法》，其中指稱Google以數百萬美元花費說服著名開發商繼續在Google Play Store提供內容，藉此避免這些開發商加入競爭對手的軟體市集，因此明顯違反市場公平交易。
不過，Google發言人對此反駁，並且強調Epic Games與Match Group的說詞有諸多不符合事實情況，因此將會在法院上澄清此類指控。
依照Google說明，Epic Games與Match Group引述的「Apps and Games Velocity Program」計畫，實際上是為了鼓勵開發者打造更多吸引使用者下載內容，並非用於行賄說服開發者僅在Android平台提供服務與遊戲，同時也強調提供開發商多元發展彈性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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