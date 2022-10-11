快訊

9點開搶！北市莫德納次世代5.1萬名額 滿18歲就能打

碰一聲！台鐵台南鐵軌事故 死者支離破碎身分待查

早晨財經速解讀／崩！台積電ADR兩天跌近10% 台股破底危機？

Epic Games與Match Group聯手指控Google 「疑做這事」違反市場壟斷

聯合新聞網／ 楊又肇

遊戲開發商Epic Games與約會app開發商Match Group稍早擴大對Google的訴訟，其中指控Google向有足夠能力打造高競爭力app的開發商行賄，希望這些開發商繼續在Google Play Store發行內容，明顯違反市場公平競爭。

訴訟內容認為Google違反美國國會第一個制定的反壟斷法案，亦即被稱為全球反壟斷法之母的《謝爾曼法》，其中指稱Google以數百萬美元花費說服著名開發商繼續在Google Play Store提供內容，藉此避免這些開發商加入競爭對手的軟體市集，因此明顯違反市場公平交易。

不過，Google發言人對此反駁，並且強調Epic Games與Match Group的說詞有諸多不符合事實情況，因此將會在法院上澄清此類指控。

依照Google說明，Epic Games與Match Group引述的「Apps and Games Velocity Program」計畫，實際上是為了鼓勵開發者打造更多吸引使用者下載內容，並非用於行賄說服開發者僅在Android平台提供服務與遊戲，同時也強調提供開發商多元發展彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

約會 競爭力

延伸閱讀

Google 2023年啟用新版Chrome瀏覽器擴充功能平台 將影響廣告封鎖擴充功能

捨棄特色？Google中國員工犀利評價《鬥陣特攻2》新版UI介面 「像大一生做的」

Google Pixel 7全新晶片輸蘋果iPhone 14、續航力誰最好？一圖看5大點比拚

台灣大哥大電信獨家開放預購Google Pixel 7系列新機

相關新聞

一周數位爆報／真心不騙！「進階版」蘋果官網搶iPhone 14 Pro搶得到 超級悠遊卡被罵廢、Pixel 7軋iPhone 14誰贏？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

Qualcomm傳11月揭曉名為Snapdragon 7+ Gen 1的新款處理器

今年揭曉Snapdragon 7 Gen 1處理器之後，Qualcomm將可能接續推出名為Snapdragon 7+ Gen 1的新款處理器，或許最快會在今年11月舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會上揭曉。

Epic Games與Match Group聯手指控Google 「疑做這事」違反市場壟斷

遊戲開發商Epic Games與約會app開發商Match Group稍早擴大對Google的訴訟，其中指控Google向有足夠能力打造高競爭力App的開發商行賄，希望這些開發商繼續在Google Play Store發行內容，明顯違反市場公平競爭。

微軟推出體型更小 價格更親民的Xbox Series X造型冰箱

去年依照承諾推出市售款Xbox Series X造型冰箱，微軟再次宣布推出體積更小、價格更親民版本。

HTC預告將推出新款虛擬實境頭戴裝置 可能是VIVE Flow更新或衍生產品

在Meta即將於美國西岸時間10月11日上午10點 (台灣時間10月12日凌晨1點)舉辦Connect發表活動後，HTC稍早也透過官方Twitter透露同樣準備推出新款虛擬實境頭戴裝置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。