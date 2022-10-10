報導指稱Arm目前已經在英國境內 裁撤40%員工

金融時報報導指稱，在NVIDIA收購失利之後，Arm至今已經在英國境內裁撤約40%員工人數。

在2016年由Softbank收購時，Softbank承諾將使Arm在英國境內達1770的員工人數增加一倍以上，而在去年時的英國境內員工人數超過3500人、全球地區約有6950名員工人數，目前卻在英國境內僅剩2800人，約裁減700人，在全球地區員工人數僅減少550人，顯然更多裁撤比重落在英國境內。

Arm在NVIDIA宣布終止收購之後，原本推動收購的Arm執行長Simon Segars退位，由負責智慧財產權產品事業群總裁Rene Haas接手，當時也傳出Arm將透過裁員進行組織重整，並且減少重複工作項目，讓人力成本控制最佳化。

不過，在大規模裁員的同時，Arm實際上也在英國境內公告多達373個職缺，希望能招募更多工程技術人員，以利推動新款處理器設計研發。

目前Softbank計畫讓Arm重新公開募股上市，但尚未確定是否會在英國掛牌上市，或是選擇在美國掛牌上市。另一方面，Softbank創辦人孫正義似乎也不排除繼續尋找能夠收購Arm的對象，而近期前往韓國，並且拜訪三星高層，更讓市場猜測是否可能會由三星出資收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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