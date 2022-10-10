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微軟即將推出的新款Surface Laptop 5等新品 可能僅採用Intel處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，微軟預計在美國東岸時間10月12日上午10點舉辦的秋季發表會揭曉新款Surface系列產品，預期將會公布新款Surface Laptop 5在內新品，但其中可能僅與Intel合作採用其代號「Alder Lake」的第12代Core U系列處理器，並且符合Intel Evo規範設計。

而若微軟僅與Intel合作處理器產品，意味先前與AMD合作採用Ryzen處理器的設計將在此次新機取消。不過，目前暫時還無法確定微軟是否會在後續接續推出不同規格處理器的Surface產品。

從目前傳聞來看，微軟預計在秋季發表會揭曉的新款Surface系列產品，將包含Surface Laptop 5與Surface Pro 9，另外也預期包含新款Surface Studio機種，其中在Surface Laptop 5更將分別推出13.5吋與15吋螢幕規格，至於Surface Laptop 9則維持13.5吋螢幕設計，以及2 in 1使用體驗，同時新機均整合Intel Xe顯示設計。

除了標準款Surface系列產品設計，先前還有傳聞指稱微軟計畫以Surface品牌打造一款更貼近遊戲使用體驗的產品，同樣會採用Intel處理器，但目前暫時還沒有太多消息傳出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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