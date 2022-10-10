快訊

左側睡能減少胃酸逆流！哪種睡眠姿勢最健康？專科醫師這麼說

郁方驚曝曾抖內給「爬山台灣之光」 感嘆遇到詐騙

12億新竹棒球場整修逾2個月 他曝最新照怒了：還是一樣！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HTC預告將推出新款虛擬實境頭戴裝置 可能是VIVE Flow更新或衍生產品

聯合新聞網／ 楊又肇

在Meta即將於美國西岸時間10月11日上午10點 (台灣時間10月12日凌晨1點)舉辦Connect發表活動後，HTC稍早也透過官方Twitter透露同樣準備推出新款虛擬實境頭戴裝置。

依照HTC透露圖像，顯示接下來即將推出的虛擬實境頭戴裝置維持採用輕巧形式設計，有可能是先前推出的VIVE Flow更新或衍生款式。

不過，目前HTC並未進一步透露新品具體細節，預期要等後續才會公布更多內容。

而Meta方面則預計在Connect發表活動上揭曉代號「Project Cambria」的新品，可能就是先前有不少傳聞的Meta Quest Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國

延伸閱讀

蘋果、微軟、Google、亞馬遜與Meta合作打造無障礙語音識別技術

Sony推出可用於嗅覺量測 甚至可用於虛擬實境中感受場景氣味的裝置

Magic Leap推第二代擴增實境頭戴裝置 重量更輕盈、仍攻商用市場

蘋果有望明年推15吋MacBook Air、全新Mac Pro 還有虛擬視覺頭戴裝置

相關新聞

一周數位爆報／真心不騙！「進階版」蘋果官網搶iPhone 14 Pro搶得到 超級悠遊卡被罵廢、Pixel 7軋iPhone 14誰贏？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

微軟推出體型更小 價格更親民的Xbox Series X造型冰箱

去年依照承諾推出市售款Xbox Series X造型冰箱，微軟再次宣布推出體積更小、價格更親民版本。

HTC預告將推出新款虛擬實境頭戴裝置 可能是VIVE Flow更新或衍生產品

在Meta即將於美國西岸時間10月11日上午10點 (台灣時間10月12日凌晨1點)舉辦Connect發表活動後，HTC稍早也透過官方Twitter透露同樣準備推出新款虛擬實境頭戴裝置。

微軟即將推出的新款Surface Laptop 5等新品 可能僅採用Intel處理器

相關消息指稱，微軟預計在美國東岸時間10月12日上午10點舉辦的秋季發表會揭曉新款Surface系列產品，預期將會公布新款Surface Laptop 5在內新品，但其中可能僅與Intel合作採用其代號「Alder Lake」的第12代Core U系列處理器，並且符合Intel Evo規範設計。

美國頒布新行政命令 確保歐盟地區與美國之間居民隱私數據傳輸安全

美國總統拜登稍早簽署新行政命令，將正式實施今年3月與歐盟達成的跨大西洋資料隱私框架協議，藉此確保歐盟地區與美國之間居民隱私數據傳輸安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。