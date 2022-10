HTC預告將推出新款虛擬實境頭戴裝置 可能是VIVE Flow更新或衍生產品

在Meta即將於美國西岸時間10月11日上午10點 (台灣時間10月12日凌晨1點)舉辦Connect發表活動後,HTC稍早也透過官方Twitter透露同樣準備推出新款虛擬實境頭戴裝置。

依照HTC透露圖像,顯示接下來即將推出的虛擬實境頭戴裝置維持採用輕巧形式設計,有可能是先前推出的VIVE Flow更新或衍生款式。

不過,目前HTC並未進一步透露新品具體細節,預期要等後續才會公布更多內容。

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E

— HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022