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HTC預告將推出新款虛擬實境頭戴裝置 可能是VIVE Flow更新或衍生產品
在Meta即將於美國西岸時間10月11日上午10點 (台灣時間10月12日凌晨1點)舉辦Connect發表活動後，HTC稍早也透過官方Twitter透露同樣準備推出新款虛擬實境頭戴裝置。
依照HTC透露圖像，顯示接下來即將推出的虛擬實境頭戴裝置維持採用輕巧形式設計，有可能是先前推出的VIVE Flow更新或衍生款式。
不過，目前HTC並未進一步透露新品具體細節，預期要等後續才會公布更多內容。
Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E
— HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022
而Meta方面則預計在Connect發表活動上揭曉代號「Project Cambria」的新品，可能就是先前有不少傳聞的Meta Quest Pro。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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