微軟推出體型更小 價格更親民的Xbox Series X造型冰箱

去年依照承諾推出市售款Xbox Series X造型冰箱,微軟再次宣布推出體積更小、價格更親民版本。

相較去年推出的Xbox Series X造型冰箱可存放12罐350ml容量鋁罐飲料,並且以149美元價格銷售,此次推出版本最多僅能放入8罐,同時建議售價僅為79美元,另外更強調在運作噪音進一步改善。

Xbox遊戲營運副總裁Aaron Greenberg在個人Twitter說明,此款冰箱呼應更多玩家期望,因此以更小體積、更親民價位打造。

目前新款Xbox Series X造型冰箱已經在美國地區透過Walmart通路銷售,接下來也計畫在全球市場銷售。

Impressively @bdsams has already posted a in depth YouTube video on the new Smol Xbox Series X Mini-Fridge. Full tech detailed breakdown & comparisons between both models in production filled with all the facts. Some design & noise improvements as well. #XboxandChill🥶 https://t.co/mCSC4xP4Ny

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) October 7, 2022