微軟推出體型更小 價格更親民的Xbox Series X造型冰箱
去年依照承諾推出市售款Xbox Series X造型冰箱，微軟再次宣布推出體積更小、價格更親民版本。
相較去年推出的Xbox Series X造型冰箱可存放12罐350ml容量鋁罐飲料，並且以149美元價格銷售，此次推出版本最多僅能放入8罐，同時建議售價僅為79美元，另外更強調在運作噪音進一步改善。
Xbox遊戲營運副總裁Aaron Greenberg在個人Twitter說明，此款冰箱呼應更多玩家期望，因此以更小體積、更親民價位打造。
目前新款Xbox Series X造型冰箱已經在美國地區透過Walmart通路銷售，接下來也計畫在全球市場銷售。
Impressively @bdsams has already posted a in depth YouTube video on the new Smol Xbox Series X Mini-Fridge. Full tech detailed breakdown & comparisons between both models in production filled with all the facts. Some design & noise improvements as well. #XboxandChill🥶 https://t.co/mCSC4xP4Ny
— Aaron Greenberg 🙅🏼♂️💚U (@aarongreenberg) October 7, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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