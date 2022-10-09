快訊

柯文哲的口無遮攔始終如一 能否實現宋楚瑜未竟志業？

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

7歲小女童三天兩夜登嘉明湖 醫師媽16年後帶女兒重返

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一周數位爆報／真心不騙！「進階版」蘋果官網搶iPhone 14 Pro搶得到 超級悠遊卡被罵廢、Pixel 7軋iPhone 14誰贏？

聯合新聞網／ 綜合報導
一周數位爆報10/2～10/8。（圖／聯合新聞網）
一周數位爆報10/2～10/8。（圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


不少人的工作已與平時使用的通訊軟體「綁在一起」形影不離了。一名網友表示，上司要求把LINE暱稱改成中文名字「讓大家辨認」讓他非常不悅，認為LINE帳號是私人的，「如果要強制就直接配公務機啊。」引起不少網友認同。事實上，LINE可以透過「改他人暱稱」達到相同效果，就讓《聯合新聞網》來教教這個基本功。 （繼續閱讀…）

感嘆度：★★★★★

小編評語：為什麼還有主管們還不會自己改他人的暱稱呢？快點來看看這一篇學一下嘿！


悠遊卡公司昨（4）日推出「SuperCard超級悠遊卡」，強調「手機就是自己的加值機」，儲值透過手機背面NFC感應區即可完成加值，台北市長柯文哲認為這張卡「將會大賣」，但看在網友眼裡卻罵聲一片，被酸「這什麼狗屁解決方案」、「能用Apple Pay再叫我」。 （繼續閱讀…）

胡鬧度：★★★★★

小編評語：為什麼不能像日本西瓜卡一樣直接刷卡進站，在北捷iPhone刷進站的日子要多久QQ。


Google昨（6）日公布Pixel 7與Pixel 7 Pro細節，售價與舊款Pixel 6／Pixel 6 Pro相同未漲價，被網友直呼親民，不過與蘋果（Apple）9月推出iPhone 14系列相比，到底誰才是王者呢？《聯合新聞網》帶你看一看。 （繼續閱讀…）

比拚度：★★★★★

小編評語：不過首先應該會先考慮要站在安卓，還是站在蘋果這裡吧…。


蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列相較平價版iPhone 14依舊熱門，《聯合新聞網》實測，若今日購買仍需等到11月中才能收到貨，先前也曾報導如何在蘋果官網搶到現貨。但現在有一名網友祭出「進階版」搶貨教學，只要注意這段時間跟4個關鍵，就可以比別人更早拿到iPhone 14 Pro系列新品囉！ （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：真的很多人靠這招搶到iPhone 14 Pro啦！真心不騙！


今（2022）年10月13日邊境鬆綁，大家迫不及待飛去日本自由行度過愉快假期。在出發之前，《聯合新聞網》特別為您整理7款必備APP，在出發之前趕快下載，讓這趟旅程更加豐富、趣味，想成為「偽日本人」絕不是問題！ （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：天那天那，一下載App，就勾起這些日本回憶了…。


蘋果（Apple）6.7吋iPhone 14 Plus於今天（10月7日）開賣，同時也是蘋果首次推出非Pro版的大尺寸手機，相信果粉期待不已。一名網友就表示，其實很多人根本不需要太複雜的功能，「只要大螢幕」和基本功能而已，認為肯定會大賣，引起網友認同，表示「所以故意放到10月（賣）呀」，否則可能會影響iPhone 14 Pro Max的銷量。《聯合新聞網》就來幫你列出iPhone 14 Plus的優點。 （繼續閱讀…）

想買度：★★★☆☆

小編評語：已經有了iPhone 14 Pro Max了，但若覺得手機太貴，14 Plus是個好選擇喔！


今天可不是愚人節，但日本Google日前推出了「一排」長達165公分的鍵盤「Gboard Bar」（Gboard棒），還建立官網介紹產品作用，標榜可以「4手聯彈」又好握，整個產品看起來相當滑稽。 （繼續閱讀…）

好笑度：★★★★★

小編評語：這到底是什麼鍵盤啦XD，打字真的會變快嗎？


情侶交往是不是真的很難注意在通訊軟體的交友狀態？一名女子在學校認識一名有另一半的男生，發現對方利用LINE的「隱藏名單」，讓女友認為他「交友單純」，直呼不可思議。 （繼續閱讀…）

驚嚇度：★★★★★

小編評語：我知道可以隱藏名單，但不知道可以靠它「吃透透」耶。

相關新聞

一周數位爆報／真心不騙！「進階版」蘋果官網搶iPhone 14 Pro搶得到 超級悠遊卡被罵廢、Pixel 7軋iPhone 14誰贏？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

鴻海透過俄亥俄州工廠 協助製造電動車新創公司INDIEV第一輛可量產原型車INDI One

創立於2017年、總部位於美國洛杉磯的電動車新創公司INDIEV，稍早宣布將與鴻海合作，透過其近期收購的俄亥俄州工廠製造第一輛可量產原型車INDI One。

Boston Dynamics在內開發商共同聲明 不會將機器人用於軍事領域

包含Boston Dynamics在內的機器人開發商，稍早共同發出公開聲明，表示未來將不會讓旗下製作機器人用於主動攻擊的軍武設計。

蘋果、微軟、Google、亞馬遜與Meta合作打造無障礙語音識別技術

蘋果、微軟、Google、亞馬遜及Meta日前與美國伊利諾大學進行合作，將推動名為「語言無障礙計畫」 (Speech Accessibility Project)的發展項目，預計改善語音識別技術，讓有不同發聲障礙、語言障礙的人士也能順利透過聲音與各類裝置互動。

宏碁推出標榜全球最輕盈的16吋OLED筆電Swift Edge 鎖定彈性辦公使用需求

宏碁宣布推出標榜目前最輕盈的16吋OLED筆電Swift Edge，強調鎖定經常在家中、戶外轉換工作型態的使用需求打造。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。