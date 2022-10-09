一周數位爆報／真心不騙！「進階版」蘋果官網搶iPhone 14 Pro搶得到 超級悠遊卡被罵廢、Pixel 7軋iPhone 14誰贏？
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
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感嘆度：★★★★★
小編評語：為什麼還有主管們還不會自己改他人的暱稱呢？快點來看看這一篇學一下嘿！
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胡鬧度：★★★★★
小編評語：為什麼不能像日本西瓜卡一樣直接刷卡進站，在北捷iPhone刷進站的日子要多久QQ。
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比拚度：★★★★★
小編評語：不過首先應該會先考慮要站在安卓，還是站在蘋果這裡吧…。
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實用度：★★★★★
小編評語：真的很多人靠這招搶到iPhone 14 Pro啦！真心不騙！
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實用度：★★★★★
小編評語：天那天那，一下載App，就勾起這些日本回憶了…。
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想買度：★★★☆☆
小編評語：已經有了iPhone 14 Pro Max了，但若覺得手機太貴，14 Plus是個好選擇喔！
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好笑度：★★★★★
小編評語：這到底是什麼鍵盤啦XD，打字真的會變快嗎？
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驚嚇度：★★★★★
小編評語：我知道可以隱藏名單，但不知道可以靠它「吃透透」耶。
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