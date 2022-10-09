一周數位爆報／真心不騙！「進階版」蘋果官網搶iPhone 14 Pro搶得到 超級悠遊卡被罵廢、Pixel 7軋iPhone 14誰贏？

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感嘆度：★★★★★ 小編評語：為什麼還有主管們還不會自己改他人的暱稱呢？快點來看看這一篇學一下嘿！

胡鬧度：★★★★★ 小編評語：為什麼不能像日本西瓜卡一樣直接刷卡進站，在北捷iPhone刷進站的日子要多久QQ。

比拚度：★★★★★ 小編評語：不過首先應該會先考慮要站在安卓，還是站在蘋果這裡吧…。

實用度：★★★★★ 小編評語：真的很多人靠這招搶到iPhone 14 Pro啦！真心不騙！

實用度：★★★★★ 小編評語：天那天那，一下載App，就勾起這些日本回憶了…。

想買度：★★★☆☆ 小編評語：已經有了iPhone 14 Pro Max了，但若覺得手機太貴，14 Plus是個好選擇喔！

好笑度：★★★★★ 小編評語：這到底是什麼鍵盤啦XD，打字真的會變快嗎？

驚嚇度：★★★★★ 小編評語：我知道可以隱藏名單，但不知道可以靠它「吃透透」耶。

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