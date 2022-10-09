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蘋果、微軟、Google、亞馬遜與Meta合作打造無障礙語音識別技術

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果、微軟、Google、亞馬遜及Meta日前與美國伊利諾大學進行合作，將推動名為語言無障礙計畫」 (Speech Accessibility Project)的發展項目，預計改善語音識別技術，讓有不同發聲障礙、語言障礙的人士也能順利透過聲音與各類裝置互動。

實際上，包含蘋果、Google在內業者，先前就已經針對不同發聲情況投入研究，並且針對不同口音、發聲方式進行調整，使其藉由聲音互動的數位助理服務可以順利識別使用者提問內容。但由於各家業者投入研究方式不同，實際建立訓練模型多少也有差異，因此可能發生在不同服務、裝置使用語音識別功能時，會有體驗落差的情況。

而此次多科技業者家與伊利諾大學合作「語言無障礙計畫」，則是希望能進一步讓所有提供聲音識別技術業者共同參與建立相同識別模型，讓更多聽障、受疾病影響發音等情況人士都能順利透過語音識別技術與各類裝置互動，避免在不同服務、裝置使用過程會有體驗上的落差。

基於語音識別技術已經逐漸成為眾人與裝置互動模式，同時許多身障、受疾病影響的人更仰賴語音識別方式操作手機等裝置，因此也讓各家業者越來越重視語音識別技術應用發展。

此次推行的「語言無障礙計畫」，將從不同發聲範本提供者蒐集資料，並且建立用於人工智慧訓練的學習模型，但初期僅先以英語語系設計為主，但預期日後也會加入支援更多語言類別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 美國

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