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Boston Dynamics在內開發商共同聲明 不會將機器人用於軍事領域

聯合新聞網／ 楊又肇

包含Boston Dynamics在內的機器人開發商，稍早共同發出公開聲明，表示未來將不會讓旗下製作機器人用於主動攻擊的軍武設計。

如同許多投入人工智慧技術發展的科技業者對外聲明，強調不會使其技術用於戰爭等危害人類用途，包含Boston Dynamics、Agility Robotics、ANYbotics、Clearpath Robotics、Open Robotics，以及Unitree Robotics在內6家機器人開發商此次發出共同聲明，希望澄清本身並未有將機器人應用在軍事領域。

不過，由於此公開聲明並不具任何約束力，意味就算本身表示不會將其機器人用於軍事領域，仍無法限制購買其機器人的單位會轉作武器設計。但為了避免產生社會觀感問題，這些業者除了強調不會在機器人設計加入軍事化應用，更不會支持任何單位將機器人用於軍事領域，更呼籲政府機構或相關協力單位避免將機器人作為軍武使用，除非是作為防衛等輔助需求。

隨著機器人逐漸從科幻電影中成為真實，並且逐漸進入人類生活，越來越多人也開始擔心機器人會被濫用，甚至造成更多社會問題。同時，有不少國家軍隊、警方單位開始導入機器人編制，甚至讓原本負責搜查、偵測的機器人開始加上能主動攻擊的武器設備，因此更引起不少人對此擔憂。

而雖然6家機器人開發商所發出聲明，實際上沒有辦法直接阻止特定單位將機器人用於軍事領域，但至少從立場上表明本身並不支持將機器人投入戰爭等用途，更希望政府機構及開發社群重視這些問題所可能產生影響，另一方面自然也希望機器人產業發展不會因此被冠上負面形象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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