鴻海透過俄亥俄州工廠 協助製造電動車新創公司INDIEV第一輛可量產原型車INDI One

創立於2017年、總部位於美國洛杉磯的電動車新創公司INDIEV，稍早宣布將與鴻海合作，透過其近期收購的俄亥俄州工廠製造第一輛可量產原型車INDI One。

在此之前，鴻海在今年5月完成原本隸屬通用汽車的俄亥俄州工廠收購後，目前已經著手量產電動貨卡，而拖曳車產品則計畫在2023年第一季進入量產。而此次與INDIEV合作，更凸顯鴻海在電動車產品代工量產的製造能力。

鴻海產品長蕭才祐說明，未來將持續挖掘透過俄亥俄州工廠製造更多電動車的合作機會，而目前與INDIEV之間也將持續深入合作，除了協助製造可量產原型車，未來還會有更多合作項目。

而INDIEV強調以高品質汽車工藝，以及嚴格電子產品製造標準打造車款，預期將藉由INDI One創造全新駕駛體驗。而INDI One配置95kWh電池模組，理論續航里程可達275英哩 (約442公里)，並且可在5.5秒內完成加速至每小時60英哩速度，至於建議售價則將設定在4.5萬美元，目標與Tesla的Model 3車款競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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