《超級瑪利歐》動畫電影釋出首波預告影片 將於明年4月上映

先前確定與Illumination Entertainment合作打造，並且由環球影業負責發行的《超級瑪利歐》動畫電影，在今年初確定將延後至2023年4月上映消息後，稍早更釋出首波預告影片。

在預告影片中，可以看見庫巴正在進攻不同國家，並且搶奪星星，而瑪利歐則會從天而降登場，路易吉則是在片末被大量殭屍烏龜追趕。

先前公布資訊中，瑪利歐配音將由曾參與《侏羅紀公園》、《星際特攻隊》等電影演出的「星爵」Chris Pratt擔任，而路易吉則會由曾在電視劇《費城永遠陽光燦爛》與電影《環太平洋》演出的Charlie Day配音，至於庫巴將由美國喜劇演員和歌手Jack Black配音。

另外，碧姬公主配音將由擁有美國、英國及阿根廷三重國籍的女演員與模特兒Anya Taylor-Joy擔任演出，其他登場角色還包含大金剛與奇諾比奧，分別由加拿大男演員Seth Rogen與曾在《冒牌條子》、《明日世界》和《歌喉讚2》演出的喜劇演員Keegan-Michael Key擔任配音。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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