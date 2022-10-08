小島工作室「Who am I」謎底揭曉 將與Elle Fanning合作下一款遊戲
在澳洲墨爾本舉辦的PAX Australia 2022活動中，小島工作室同步在現場及線上網站公布日前在東京電玩展展出的「Who am I」宣傳內容謎底，確定將與曾經演出《迷失某地》、《超級8》等電影，同時現年24歲的美國演員Elle Fanning合作下一款遊戲作品。
在此之前，小島工作室在2019年推出的《死亡擱淺》 (Death Stranding)中，與曾演出電影《處刑人》系列，以及電視劇《陰屍路》的美國男演員Norman Reedus攜手合作，因此此次與Elle Fanning合作，顯然也是為了下一款遊戲作準備。
不過，目前小島工作室尚未公布後續消息，因此也無法確認下一款遊戲是否為《死亡擱淺》後續作品，或是衍生遊戲內容。
而小島秀夫隨後則是在個人Twitter公布另一位女性肖像海報，並且標注「Where am I」字句，繼續為下一款遊戲作品賣關子。
「WHERE」は誰だ？ pic.twitter.com/z7R1n9PpfO
— 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) October 7, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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