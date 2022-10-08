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宏碁推出標榜全球最輕盈的16吋OLED筆電Swift Edge 鎖定彈性辦公使用需求

聯合新聞網／ 楊又肇

宏碁宣布推出標榜目前最輕盈的16吋OLED筆電Swift Edge，強調鎖定經常在家中、戶外轉換工作型態的使用需求打造。

Swift Edge採鎂鋁合金材質打造，並且僅有1.17公斤重，厚度也只有1.295公分，本身則採用對應4K解析度、支援100% DCI-P3廣色域、最高500 nits亮度與0.2毫秒顯示反應時間的16吋OLED螢幕，更採92%顯示佔比設計，符合VESA DisplayHDR True Black 500顯示規格認證，以及TÜV Rheinland Eyesafe護眼認證。

硬體規格方面，Swift Edge搭載AMD Ryzen PRO 6000系列處理器，藉由Zen 3+架構設計對應更高運算效能，以及更快反應速度，更透過與微軟合作的Pluton安全晶片確保使用者隱私與機敏資料，另外也支援臉部識別等生物辨識防護，以及Noble Wedge電腦防盜鎖插槽設計。

而網路連接功能則加入支援Wi-Fi 6E，並且搭載2組支援快充的USB 3.2 Type-C連接埠，另外也提供2組USB Type-A連接埠，以及單組HDMI 2.1輸出與3.5mm耳機孔，藉此對應各類彈性辦公。

宏碁預計在10月於特定市場率先推出Swift Edge，建議售價則是1499.99美元，而在歐洲市場會以1499歐元銷售，中國市場建議售價則是人民幣7999元，台灣地區售價則尚未公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

宏碁 筆電

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