遭指控追蹤使用者位置隱私 Google傳以8500萬美元金額於亞利桑那州達成和解

2020年被美國亞利桑那州檢察長Mark Brnovich控訴非法紀錄Android裝置使用位置等資訊，藉此投放貼切的廣告內容，並且在去年由法院認定確實有此行為之後，Google傳以8500萬美元價格進行和解。

雖然相比先前被歐盟地區以違反公平競爭裁罰金額不算高，卻是Google因為隱私問題被告之後，達成和解金額最高一次。

除了在亞利桑那州面臨被告，Google在德州、華盛頓特區、印地安那州等地區也有類似侵害隱私等訴訟仍在進行階段，因此有可能讓Google面臨更高和解金額支出。

不過，依照Google發言人José Castañeda表示，這些官司起因於過去在產品、服務內的隱私政策問題，目前這些問題都已經重新進行調整，並且讓使用者能有更高彈性掌控個人位置等隱私資訊。

Google 於 2020 年時被美國亞利桑那州 Arizona 的檢察長 Mark Brnovich 以非法使用 Android 裝置用戶的位置資訊來下廣告，即使在是關掉功能也仍然持續追蹤。事隔一年多，據 Bloomberg 的報導終於要以 8,500 萬美元來和解。Brnovich 表示這是 Google 被以侵害用戶隱私案件當中，和解金額最高的一次（但相比他們在 EU 被罰 17 億美元，金額還是九牛一毛）。不過 Google 另外在美國德州、華盛頓特區、印第安納都有同類案子未完結，似乎金額有機會可以再往上調。

Google 的發言人 José Castañeda 解釋指這場官司是因為他們過去的產品政策而起，但現在都已經更新了，同時也對位置資訊提供更多控制、自動刪除等功能，算是還給使用者更多控制權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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