Opel再次回到台灣市場 將於第四季引進Mokka-e電動車等車款
過去曾在台灣推行車款的Opel，在2012年退離台灣市場發展之後，今年再度宣布回到台灣市場，並且確定將以「德藝放閃」定義品牌核心價值，同時也宣布將在台引進全新Mokka、Mokka-e、Astra，以及Grandland在內四部主力車款。
另外，Opel也宣布從今年起至明年第一季期間，將陸續於全台6都建置6座Opel全方位服務展示中心，並且將在2025年底前逐步在台擴展至超過15個銷售及服務據點，藉此提供等同德國原廠般的服務品質。
而從即日起，Opel也將啟用台灣官網與Facebook官方粉絲團頁面，藉此向台灣消費者提供更即時資訊，並且將配合My Opel app，讓Opel車主可以獲取更便利的行車服務，例如透過app預約保養，或是確認即時續航里程，甚至透過遠端連接預先開啟車內空調系統。
同時，Opel也承諾將對環境友善且邁向永續發展、擁抱綠能創新，更計畫在2028年達成全車系電動化目標，並且從今年第四季開始導入全新Mokka、Mokka-e和Grandland等三款新車，強調以低排氣量、節能、搭載先進科技和新能源車款進軍主流市場，預計在2023年接續將導入掀背主力車款Astra，未來也將規劃一系列新車引進計畫，藉此滿足台灣市場不同用車需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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