Google在南非建置Google Cloud 加速非洲進行數位轉型

去年宣布以10億美元資金投資非洲，並且建置一條連接非洲的海底電纜，藉此增加非洲地區網路傳輸頻寬，同時也將向小型企業提供低利率貸款服務，以及協助更多非洲新創產業發展後，Google宣布在南非設置非洲境內第一個Google Cloud區域服務，同時也追趕上微軟及AWS在非洲境內設置雲端平台服務的腳步。

由於在南非境內設置的是Google Cloud區域服務，代表非洲境內業者、開發者能更近使用Google Cloud服務，無須連接存取位於其他國家地區的Google Cloud服務平台資源，進而可在非洲境內提供更完整的雲端服務，並且協助更多非洲境內業者、開發者進行數位轉型。

目前Google已經在全球35個國家地區建置Google Cloud區域服務，以及在103的國家地區提供藉由網路連接存取Google Cloud服務，此次在南非建置Google Cloud區域服務，更象徵追上微軟、AWS等雲端服務業者腳步，可讓非洲境內業者就近設置雲端服務，無須連接取用其他國家地區所提供的Google Cloud服務資源。

而Google預期在2025年時，非洲境內透過網路帶動的產值約可達1800億美元，同時也認為非洲境內有諸多創新發展動能，因此建置在地的Google Cloud區域服務，將能進一步帶動非洲境內網路產業發展，此外也能符合非洲境內各國對於隱私、數據管理法規。

此外，作為投資非洲市場的一部分，Google也在其服務增加支援更多非洲境內語言，包含在Gboard輸入法中增加支援北恩德貝萊語、科薩語、盧安達語、北索托語、史瓦帝尼語、塞索托語、札那語、文達語與宋加語，同時也在Google Maps服務內增加南非、肯亞、塞內加爾與奈及利亞約30萬公里範圍的街景內容，另外也計畫將街景內容擴展至11個非洲國家地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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