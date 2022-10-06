快訊

專訪／西方支持是「恐怖的寵愛」 龍應台：鼓吹戰爭的人都是罪人

推動各類物聯網裝置互通便利性 連接標準聯盟宣布推出Matter 1.0版本技術規範

聯合新聞網／ 楊又肇

連接標準聯盟 (Connectivity Standards Alliance,CSA)宣布，日前提出的統一連接規範Matter正式推出1.0版本技術規範，並且同步開放認證申請，未來預期將能進一步推動各類物聯網裝置互通連接使用的便利性。

隨著1.0版本規範釋出，連接標準聯盟也將透過授權測試實驗室進行相關產品認證，並且擬定標準測試工具、提供開源參考設計工具，讓更多市售物聯網裝置不再因為各種連接協議產生隔閡。而現有物聯網裝置只要通過認證，即可標示Matter識別標誌，讓消費者更容易判斷。

連接標準聯盟總裁暨執行長Tobin Richardson表示，Matter協議將統一以網路IP連接運作的物聯網標準，進而推動物聯網產業及產品加速發展，同時也強調此次推出的Matter 1.0版本規範將是重要發展里程碑，並且奠定未來物聯網應用發展基石。

目前包含蘋果、亞馬遜、Google、IKEA、三星、恩智浦、昕諾飛、施耐德電機在內業者都加入Matter協議，並且共享其物聯網連接技術，讓更多品牌物聯網裝置能順利彼此連接，使得消費者能以單一控制介面即可操作家中不同品牌物聯網裝置，無須像過往僅能在不同操作平台上切換，甚至面臨不同品牌裝置無法連動的情況。

而連接方式可以透過常見的Wi-Fi、有線網路，或是透過藍牙與Thread無線傳輸協議，藉此確保透過不同連接方式的物聯網裝置可以彼此連動。

在先前說明中，不少業者預期支援Matter規範的物聯網裝置最快會在今年底陸續推出，同時預期會從2023年開始蓬勃成長。

相關連結：

觀點／什麼是Matter？將如何打破目前充滿限制的物聯網裝置發展？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 品牌

延伸閱讀

大葉大學培育雲端ERP人才 與海量數位公司簽合作備忘錄

歐盟2024年統一充電頭 NCC承諾1個月內啟動規劃作業

南亞科營收 連六月下滑

元太亮眼 押長天期

相關新聞

宏碁Chromebook稱霸加拿大 8月市占達39％

宏碁今天發布新聞稿引述市調機構NPD資料指出，截至今年8月，宏碁Chromebook筆記型電腦在加拿大消費市場已連續14...

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

Twitter證實馬斯克接受原先協議收購 前提「終止所有法院訴訟」

日前傳出要求延後庭審前詢問時間之後，Twitter證實已經收到Tesla執行長Elon Musk（馬斯克）致函，將維持原先協議以每股54.20美元價格完成收購Twitter。

蘋果傳今年底重組Apple Car團隊 造車計畫再次開啟

市場傳聞指稱，蘋果計畫在今年底重組Apple Car團隊，並且計畫在2025年開始量產車輛產品。

蘋果喊Qualcomm持有5G相關專利無效 美國最高法院再次駁回

美國最高法院稍早駁回蘋果要求裁定Qualcomm持有兩項與5G及無線通訊技術專利無效的請求。

歐盟充電線規格 衝擊蘋果

歐洲議會4日表決通過，歐盟地區的智慧手機、平板電腦與相機的充電線規格，將統一採用USB Type-C，新規定2024年上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。