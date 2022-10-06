推動各類物聯網裝置互通便利性 連接標準聯盟宣布推出Matter 1.0版本技術規範
連接標準聯盟 (Connectivity Standards Alliance,CSA)宣布，日前提出的統一連接規範Matter正式推出1.0版本技術規範，並且同步開放認證申請，未來預期將能進一步推動各類物聯網裝置互通連接使用的便利性。
隨著1.0版本規範釋出，連接標準聯盟也將透過授權測試實驗室進行相關產品認證，並且擬定標準測試工具、提供開源參考設計工具，讓更多市售物聯網裝置不再因為各種連接協議產生隔閡。而現有物聯網裝置只要通過認證，即可標示Matter識別標誌，讓消費者更容易判斷。
連接標準聯盟總裁暨執行長Tobin Richardson表示，Matter協議將統一以網路IP連接運作的物聯網標準，進而推動物聯網產業及產品加速發展，同時也強調此次推出的Matter 1.0版本規範將是重要發展里程碑，並且奠定未來物聯網應用發展基石。
目前包含蘋果、亞馬遜、Google、IKEA、三星、恩智浦、昕諾飛、施耐德電機在內業者都加入Matter協議，並且共享其物聯網連接技術，讓更多品牌物聯網裝置能順利彼此連接，使得消費者能以單一控制介面即可操作家中不同品牌物聯網裝置，無須像過往僅能在不同操作平台上切換，甚至面臨不同品牌裝置無法連動的情況。
而連接方式可以透過常見的Wi-Fi、有線網路，或是透過藍牙與Thread無線傳輸協議，藉此確保透過不同連接方式的物聯網裝置可以彼此連動。
在先前說明中，不少業者預期支援Matter規範的物聯網裝置最快會在今年底陸續推出，同時預期會從2023年開始蓬勃成長。
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觀點／什麼是Matter？將如何打破目前充滿限制的物聯網裝置發展？
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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