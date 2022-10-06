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Twitter證實馬斯克接受原先協議收購 前提「終止所有法院訴訟」

聯合新聞網／ 楊又肇

日前傳出要求延後庭審前詢問時間之後，Twitter證實已經收到Tesla執行長Elon Musk（馬斯克）致函，將維持原先協議以每股54.20美元價格完成收購Twitter。

而在Elon Musk致函中，除了說明將維持以每股54.20美元價格完成收購Twitter，同時也表明前提是終止所有法院訴訟內容。

但在由Elon Musk團隊委任律師聲明中，同時也聲明不會放棄或損害任何包含在此訴訟中未決抗辯與反訴權利，意味若Twitter最終未接受協議，將會繼續在法院進行原本訴訟。

目前Twitter尚未做出具體回應，而目前市場看法認為Elon Musk團隊認為訴訟發展目前對Twitter較為有利，加上難以證明假帳號對於Twitter業務實際造成影響，因此認為勝訴機會不高，因此提議以原本協議價格收購Twitter。

在原先安排中，Elon Musk與Twitter雙方因前者取消收購而被後者告上法院，並且預計在美國西岸時間10月17日進行庭審，並且將由特拉華州衡平法院大法官Kathaleen McCormick進行裁決，決定Elon Musk是否有正當理由放棄以美股54.2美元價格收購Twitter，同時也將裁定Twitter是否如Elon Musk描述在虛假帳號數量有所隱瞞。

Elon Musk原訂以440億美元價格收購Twitter，但後續卻因故毀約，並且認定Twitter隱瞞假帳號真實數量，因此以Twitter未能盡責告知真實數據為由，拒絕繼續完成收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

大法官 美股 美國

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