Twitter證實馬斯克接受原先協議收購 前提「終止所有法院訴訟」

日前傳出要求延後庭審前詢問時間之後,Twitter證實已經收到Tesla執行長Elon Musk(馬斯克)致函,將維持原先協議以每股54.20美元價格完成收購Twitter。

而在Elon Musk致函中,除了說明將維持以每股54.20美元價格完成收購Twitter,同時也表明前提是終止所有法院訴訟內容。

但在由Elon Musk團隊委任律師聲明中,同時也聲明不會放棄或損害任何包含在此訴訟中未決抗辯與反訴權利,意味若Twitter最終未接受協議,將會繼續在法院進行原本訴訟。

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.