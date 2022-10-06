iPhone轉換準備！歐盟確定2024年底前要求電子產品以Type-C作為統一充電介面

歐盟議會稍早確認，將於2024年底前強制要求包含iPhone、AirPods在內消費電子產品，必須採USB-C（Type-C）作為通用充電介面設計。

依照歐盟議會說明，這樣的調整將使所有在歐盟境內銷售的手機、平板、相機等消費電子產品都能透過USB-C介面充電，而此項調整將從2026年春季進一步擴展至筆電等較大型消費電子產品。而在歐盟議會看法中，此項調整將有助於簡化消費電子產品使用便利性，同時也能減少電子垃圾產生比例，同時增加消費電子產品的使用年限。

歐盟議會也在相關規範中要求所有透過有線方式充電運作，同時操作電功率在100W以內的消費電子產品都必須配置USB-C充電介面，並且支援快充與相同充電效率，讓使用者能藉由相同充電器幫多數消費電子產品補充電量。

另外，歐盟議會也在此次通過法令中要求消費電子產品製造商必須透過明確標示，讓消費者能輕易知曉可以使用哪些充電規格。而像是智慧型手錶、健康手環、運動追蹤設備等較小設備，目前則是在豁免範圍內，但未來預期也會隨著技術精進加入使用相同充電介面設計。

在此次投票通過後，歐盟委員會將在2024年底前制定相關法案，將更進一步加入無線充電設計方案，使其成為市場標準規格，避免此類充電方式因為規格差異產生碎片化，同時造成消費者被迫使用不同充電介面，或是僅能透過特定充電設備才能使用較快效率補充電量。

目前相關法令將在歐盟官方公告後20天開始生效，並且將要求製造商在未來24個月後推出的消費電子產品必須符合規範，而在此之前推出的消費電子產品則無須重新調整，並且能持續在市場銷售。

依照歐盟統計，若全面採用統一充電介面，在電子裝置原廠盒裝內扣除非必要的充電器，每年約可節省高達2.5億歐元的開銷，並且能大幅降低因重複累積充電器所產生的電子垃圾問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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