快訊

綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

宏碁Chromebook稱霸加拿大 8月市占達39％

中央社／ 台北5日電
宏碁今天發布新聞稿引述市調機構NPD資料指出，截至今年8月，宏碁Chromebook筆記型電腦在加拿大消費市場已連續14個月市占第1，今年累計前8個月及8月皆以39%市占率穩坐當地龍頭。圖／宏碁提供
宏碁今天發布新聞稿引述市調機構NPD資料指出，截至今年8月，宏碁Chromebook筆記型電腦在加拿大消費市場已連續14個月市占第1，今年累計前8個月及8月皆以39%市占率穩坐當地龍頭。圖／宏碁提供

宏碁今天發布新聞稿引述市調機構NPD資料指出，截至今年8月，宏碁Chromebook筆記型電腦在加拿大消費市場已連續14個月市占第1，今年累計前8個月及8月皆以39%市占率穩坐當地龍頭。

此外，根據研究機構IDC統計，宏碁旗下Chromebox迷你電腦及Chromebase桌上型電腦8月也在加拿大商用市場以53%市占保持領先。

IDC今年8月公布的研究顯示，第2季Chromebook全球出貨量降至600萬台，年減51.4%，原因是庫存積累仍在消耗，教育需求已經放緩，然而Chromebook出貨量仍高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準。

今年第2季全球前5大Chromebook品牌廠商及市占率依序為戴爾25.5%、宏碁22.6%、聯想19.4%、惠普15.6%、三星6.2%。

IDC行動和消費裝置研究經理烏布拉尼（JiteshUbrani）表示，雖然Chromebook出貨量在過去幾季呈下降趨勢，但由於疫情使Chromebook的採用帶來積極變化，市場展望仍有機會。

市占率 加拿大

相關新聞

歐洲議會通過2024年底統一用Type-C 蘋果倒數14個月換充電頭！

歐洲議會今天通過新法，自2024年底開始，歐洲聯盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電接頭統一採Type C規格，開...

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

宏碁Chromebook稱霸加拿大 8月市占達39％

宏碁今天發布新聞稿引述市調機構NPD資料指出，截至今年8月，宏碁Chromebook筆記型電腦在加拿大消費市場已連續14...

蘋果傳今年底重組Apple Car團隊 造車計畫再次開啟

市場傳聞指稱，蘋果計畫在今年底重組Apple Car團隊，並且計畫在2025年開始量產車輛產品。

蘋果喊Qualcomm持有5G相關專利無效 美國最高法院再次駁回

美國最高法院稍早駁回蘋果要求裁定Qualcomm持有兩項與5G及無線通訊技術專利無效的請求。

真假界線更難辨 AI圖片生成器將帶來驚喜或驚恐？

請說出一個描述句，讓電腦在幾秒鐘之內幫你製成圖像。這曾經是人們的夢想，現在已成真。最早開發人工智慧（AI）圖片生成器的美國矽谷公司OpenAI，上周正式開放所有民眾註冊使用公司的生成器DALL-E。其實過去兩個多月，已有其他類似的AI圖片生成器搶先推出，在幾無法令規範的情況下，已生成億萬張圖片，這究竟令人讚嘆還是恐懼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。