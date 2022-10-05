華碩成立元宇宙公司、整合旗下運算資源 進軍Web 3.0與NFT市場

在越來越多業者宣布進軍元宇宙市場之後，華碩也宣布成立「華碩元宇宙股份有限公司」，將整合華碩旗下雲端運算、人工智慧、區塊鏈等資源，推出「跨界應用NFT平台」，結合藝術、攝影、時尚、影音和遊戲等相關內容資產，讓更多人在元宇宙透過NFT打造個人化角色、空間，甚至擁有現實中遙不可及的夢幻收藏品。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示：「華碩特別留意新世代產業的發展動態，尤其是看好Web3.0的濳力，因此特別成立新公司宣示長期經營元宇宙的決心。首先第一步是建立NFT平台，廣邀各領域的內容創作者，成為華碩新夥伴。」

目前平台由鍾鼎藝術董事長曾明楠、名作家蔡詩萍、策展人王焜生及媒體人戴忠仁、周明璟等人把關，深入介紹上架作品。

首波加入的創作者，包含前台北市立美術館館長-張振宇、獲全台美展永久免審查作家殊榮-楊嚴囊、臺灣藝術⼤學書畫學系專任教授-李宗仁、華人史上第一位運用達文西「透明罩染法」創作的-林建、全國性大賽累計上百幅得獎紀錄的-張培均，以及多次參展巴黎藝術沙龍展的新銳插畫家—王子麵等人，未來也將協助各領域內容的創作者接軌元宇宙市場發展機會。

華碩元宇宙跨界應用NFT平台特色：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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