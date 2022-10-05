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蘋果傳今年底重組Apple Car團隊 造車計畫再次開啟

聯合新聞網／ 楊又肇

市場傳聞指稱，蘋果計畫在今年底重組Apple Car團隊，並且計畫在2025年開始量產車輛產品。

蘋果的內部造車計畫以「Project Titan」為稱，從2014年傳出啟動消息後，一直面臨不順情況，其中包含經歷多次負責人異動，或是發展方向調整，甚至一度傳出解散消息。

不過，蘋果目前顯然並未放棄造車計畫，但在目前相關技術發展明顯落後他人情況下，勢必會透過團隊重組等方式追趕進度。

而市場預期蘋果推出旗下車輛產品時間，將會介於2025年至2027年間，同時有可能會與長期合作代工夥伴鴻海洽談生產計畫，但先前也有消息傳出蘋果積極與傳統車廠洽談合作生產可能性，原先可能選擇與現代集團合作，但後來因故取消相關合作意願，原因似乎與現代集團提前對外曝光合作關係有關。

就市場看法認為，蘋果進軍車輛市場，將會像iPhone改變手機市場般帶來重大改變，並且加速電動車、自動駕駛等技術應用發展，同時也將帶動市場供應鏈運作模式，進而創造更大市場機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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