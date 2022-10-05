聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果傳今年底重組Apple Car團隊 造車計畫再次開啟
市場傳聞指稱，蘋果計畫在今年底重組Apple Car團隊，並且計畫在2025年開始量產車輛產品。
蘋果的內部造車計畫以「Project Titan」為稱，從2014年傳出啟動消息後，一直面臨不順情況，其中包含經歷多次負責人異動，或是發展方向調整，甚至一度傳出解散消息。
不過，蘋果目前顯然並未放棄造車計畫，但在目前相關技術發展明顯落後他人情況下，勢必會透過團隊重組等方式追趕進度。
而市場預期蘋果推出旗下車輛產品時間，將會介於2025年至2027年間，同時有可能會與長期合作代工夥伴鴻海洽談生產計畫，但先前也有消息傳出蘋果積極與傳統車廠洽談合作生產可能性，原先可能選擇與現代集團合作，但後來因故取消相關合作意願，原因似乎與現代集團提前對外曝光合作關係有關。
就市場看法認為，蘋果進軍車輛市場，將會像iPhone改變手機市場般帶來重大改變，並且加速電動車、自動駕駛等技術應用發展，同時也將帶動市場供應鏈運作模式，進而創造更大市場機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日
📢 【周報】辣妹iPhone駕到 豔照「一張不刪」你買嗎？
📢 買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機」這裡做可賺2萬
📢 熟悉的蘋果「動態島」最對味？安卓出動態島App挨酸「愛罵又愛抄」
📢 蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸Po文卻引舌戰？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言