谷歌停止在中國大陸翻譯服務

谷歌（Google）旗下的網上翻譯工具"谷歌翻譯"於9月末停止了中國版服務（translate.google.cn），相關智能手機應用也停止服務。谷歌翻譯是這家搜索引擎巨頭在中國為數不多的遺留服務之一。

據彭博社、美聯社報道，谷歌翻譯的中國大陸網頁和手機應用現在顯示的是一張通用搜索欄的照片，點擊後會重新定向到大陸用戶無法訪問的谷歌翻譯香港網站。

用戶報告說，從上周六開始，他們就無法訪問該服務，也不能再使用谷歌Chrome瀏覽器內置的翻譯功能。不清楚的是，在中國到底有多少用戶使用谷歌翻譯服務。

面對中國政府對互聯網內容的審查，谷歌不願遵守相關審查規定，早於2010年就關閉了在中國大陸的搜索引擎服務。後來，中國當局采取行動，封鎖了谷歌的其他服務，如電子郵件服務Gmail和谷歌地圖。

2017年，谷歌通過一個專門的中文域名在大陸提供翻譯服務，試圖探索如何在中國市場保持立足點。谷歌還曾考慮為中國大陸市場提供審查版搜索引擎服務，但在來自多方面的反對聲浪下，於2019年終止了該項目。

中國科技公司百度和搜狗等也提供的本土的翻譯服務。

中國當局通常封鎖大多數西方社交媒體平台和服務，包括谷歌、臉書（Facebook）和推特（Twitter）。中國自己的社交媒體平台必須嚴格遵守有關規則，審查當局認為具有政治敏感性的關鍵詞和話題，進行刪帖、屏蔽等等。

（美聯社、彭博社等）

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