Magic Leap推第二代擴增實境頭戴裝置 重量更輕盈、仍攻商用市場

今年2月預告將推出新款裝置後，Magic Leap稍早宣布推出名為Magic Leap 2的第二代擴增實境頭戴裝置，同樣鎖定商用市場，並且採用更輕巧機身設計，開放在美國、加拿大、英國、沙烏地阿拉伯、法國、德國與義大利等國家上市，並且計畫在今年底於新加坡、日本上市。

Magic Leap 2同樣鎖定商用市場需求，並且與Cisco、 SentiAR、NeuroSync、Heru、Taqtile、PTC，以及Brainlab合作，預計用於醫療、製造、國防或零售場景，分別可對應技能訓練、視訊通話，或是遠端協同作業等應用模式。

相比2018年推出的第一代版本，Magic Leap 2整體重量僅260公克，總計減少20%重量，體型也縮減50%，單眼的虛擬視覺可視角更可達70度，本身則採用AMD Zen架構客製化處理器，搭配RDNA2顯示架構GPU，另外則是搭載1260萬畫素視訊鏡頭、16GB LPDDR5記憶體，並且加入空間音效、藍牙5.1與Wi-Fi 6連接功能，電力則可對應3.5小時續航使用時間。

而機身更導入動態全域及分段調光技術 (Dynamic Global and Segmented Dimming)，可在環境光源較亮場景下維持影像清晰可見度，另外在較暗環境也能避免影像背光過亮情況。

另外，Magic Leap強調Magic Leap 2將不會蒐集任何用戶隱私資訊，同時也不會自動連接至雲端或Magic Leap所屬伺服器，藉此確保企業用戶開發使用時的隱私安全與保密需求。

Magic Leap 2區分對應專業人士使用的基本 (Base)版本，提供單組眼鏡裝置與1年限定範圍保固，建議售價則是3299美元，另外也推出針對開發使用的開發強化版 (Developer Pro)，相比基本版本額外提供企業級應用功能、開發工具、範本資源，以及每月固定式出的前期測試軟體內容，建議售價則從4099美元起跳。

至於針對大型企業推出的企業版本 (Enterprise)，則是從4999美元起跳，額外提供整合式端點管理 (UEM)，以及行動裝置管理 (MDM)，並且包含每季更新軟體內容，保固年限更延長至2年。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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