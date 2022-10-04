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任天堂正式完成收購Dynamo Pictures 未來將以任天堂影業子公司形式繼續運作

聯合新聞網／ 楊又肇

任天堂在今年7月中宣布收購CG製作公司Dynamo Pictures，並且將其更名為「任天堂影業」之後，今日正式宣布完成此筆收購

Dynamo Pictures成立於2011年3月18日，目前總部位於東京都千代田區神田淡路町，員工人數更達105人，並且由廣川ひろし擔任社長，董事成員除了原本的城川篤志，更包含後來由任天堂收購後加入的小泉歡晃、今元仁與畑山峻志，公司則在成為任天堂100%持股子公司之後，更名為任天堂影業 (Nintendo Pictures)。

在此之前，Dynamo Pictures曾參與包含《死亡擱淺》、《女神異聞錄5》角色動作，以及《銀河戰士：另一個M》等遊戲視覺內容後期製作。除了遊戲，Dynamo Pictures也曾參與多款電影動畫等視覺內容製作。

而宣布收購Dynamo Pictures，預期任天堂將藉其技術製作遊戲作品視覺內容，同時也可能將旗下遊戲作品延伸創作電影、動畫等內容，例如預計在2023年上映的真人版電影《超級瑪利歐兄弟》，可能就會透過Dynamo Pictures技術進行後製，但主要還是會由Illumination製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 電影 動畫

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