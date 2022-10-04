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Garmin合作中華電信推衛星通訊資費方案 inReach Mini 2隨身衛星通訊設備也登場

聯合新聞網／ 楊又肇

Garmin近期宣布推出小尺寸設計的inReach Messenger隨身衛星通訊設備之後，近期也確定會在台灣市場引進先前已經在其他市場銷售的inReach Mini 2，並且確定與中華電信合作衛星通訊服務，將讓使用者能以24小時全天候分享個人定位與位置追蹤，並且提供三種不同等級服務資費。

目前Garmin僅與中華電信獨家合作，提供可隨時呼救、分享位置，但傳送訊息與位置資訊量均有限制的「安心費率」，以及額外提供位置追蹤回報吃到飽，而傳遞訊息量仍有限制的「悠遊費率」，另外針對更進階使用需求，提供傳遞訊息量與位置資訊量均無設限的「遠征費率」。

而三種資費方案將以每月11.95美元 (需綁約一年)，或是以每月14.95美元 (僅需綁約一個月)起跳價格申辦使用。而針對多台inReach裝置連接使用，以及多人團體申辦使用需求，中華電信也提供每月19.95美元起跳的專業版資費方案。

至於inReach Mini 2從即日起開放中華電信首賣，預計在11月1日起透過Garmin品牌通路銷售，至於資費方案都必須向中華電信申辦。

inReach Mini 2本身符合美國軍規MIL-STD-810設計，分別推出烈焰紅與幻影黑兩款配色，建議售價則是新台幣12900元，最高可對應14天連續使用時間，搭配覆蓋全球的低軌道衛星-銥衛星作為其通訊系統，即可在手機無法透過基地台通訊時，藉由連接衛星通訊訊號，並且讓使用者傳遞呼救訊息，同時分享所在位置資訊，當他人接收到訊息後，即可進行反向文字訊息溝通，或是依照位置資訊進行救援。

另外，inReach Mini 2本身也支援循跡返航功能，甚至可在緊急情況下，透過裝置上的SOS警急求助按鍵，直接向Garmin IERCC國際救援中心發出呼救通報，可在全年無休情況下提供救助資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

衛星通訊 吃到飽

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