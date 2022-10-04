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Google在亞太地區推出「Google for Startups 加速器:循環經濟」計畫

聯合新聞網／ 楊又肇

先前說明將使旗下服務、企業發展更符合減碳、永續目標，Google稍早更宣布在亞太地區啟動全新的新創加速器計畫，將協助推動循環經濟，讓更多人類使用資源可以加速再生利用，藉此降低地球資源損耗。

依照Google東南亞、南亞新興市場及大中華區新創生態圈負責人莫泰耀 (Thye Yeow Bok)說明，人類目前在每年消耗資源的速度，遠比地球自我修復的速度更快，例如在2022年的全球所需要資源，估計將是地球生態系一年內可再生資源的1.75倍，但人類實際取用多數資源最後往往變成浪費，導致全球每年產生超過20億噸的固體廢棄物。

這樣的失衡情況，將對環境造成更大影響，長期之下也會產生更大問題，尤其有許多影響會對環境形成永久性破壞，甚至危害更多人們居住權益，因此也讓Google認為必須重建物資取用模式，並且改善傳統製造、加工流程，進而提升資源回收利用效益。

此次選擇在亞太地區推出「Google for Startups 加速器:循環經濟」計畫，其中與亞太地區目前已經成為許多產業製造、加工重鎮，同時也有較明顯的氣候變遷影響，另外更因為前述原因，使得亞太地區的新創團隊與創新生態發展動能更加顯著，因此Google認為可藉由新創發能動能，藉此加快改善資源損耗問題，並且透過科技力量推動循環經濟。

在Google此項計畫的目標中，將希望克服資源重複利用、重新補充、回收，以及堆肥的困難，另外也希望解決時尚、食品、安全循環材料、城鄉環境落差等領域挑戰。

「Google for Startups 加速器:循環經濟」預計從10月4日起至11月14日期間開放申請，預計從2023年2月正式展開，獲選新創團隊將由Google提供為期10週的協助資源，其中包含Google內部工程師或外部專家以1對1，或是1對多方式提供諮詢與技術支援，並且將由專屬的「成功經理」協助獲選新創團隊提供更完整的協助，讓新創團隊的想法可以順利成真。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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