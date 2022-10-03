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他實測這地5G下載網速快破千Mbps 網驚呼「睡公園也有好位置盯盤了」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2016年8月手機遊戲寶可夢帶起全球熱潮，有玩家帶著電池到台北市大安森林公園提供免費充電，讓其他玩家能盡興一起同樂。報系資料照
圖為2016年8月手機遊戲寶可夢帶起全球熱潮，有玩家帶著電池到台北市大安森林公園提供免費充電，讓其他玩家能盡興一起同樂。報系資料照

全台網速最快公園在哪裡？日前一名台北網友就發現大安森林公園堪稱是「5G重地」，他實測遠傳5G網速，竟然可以跑到900Mbps以上，他向PTT網友們分享後，就有人笑稱「大安森林公園以後是住公園首選地」。

這名網友在PTT發文分享驚人發現，「大安森林公園是網速最快的公園」，某天凌晨4點11分，原PO到大安森林公園測試遠傳5G網速，他發現下載最高傳速居然能到953Mbps，實在驚為天人，讓他會心一笑直呼「果然是5G重地，難怪寶可夢活動常辦在這裡，這大概是全台5G最強公園」。

日前有網友實測台北大安森林公園5G網速，結果可見下載網速可達953Mbps。 圖擷自PPT
日前有網友實測台北大安森林公園5G網速，結果可見下載網速可達953Mbps。 圖擷自PPT

有人就留言解釋，「大安森林公園是公有地，當然放心架設基地台」、「空曠無遮蔽」、「還沒5G的時候，寶可夢安森社群日會卡到炸，我是中華」。

網友一聽都樂壞了，開玩笑回應「收到！已經賣掉房子攜家帶眷準備搬去那裡了」、「所以大安森林公園是我睡公園的首選」、「之後入住公園也有好位置可以盯盤了」。

國際知名網速測速公司SPEEDTEST在今（2022）年8月量測台灣平均下載行動網速為116.58Mbps。另外，在5G時代發展下，今年第一季5G平均下載網速以中華電信最快為415.45Mbps，居次者分別為遠傳310.83Mbps、台灣大哥大276.38%、亞太264.20Mbps、台灣之星139.82Mbps。

2022年第一季台灣電信公司5G下載網速排名。 圖擷自網速測速公司SPEEDTEST
2022年第一季台灣電信公司5G下載網速排名。 圖擷自網速測速公司SPEEDTEST

PTT 5G 寶可夢 大安森林公園 基地台

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