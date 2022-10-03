快訊

若普亭使用核武器？ 前美中情局長：美將摧毀俄羅斯在烏克蘭所有軍隊

南韓「崽子之亂」！ 總統失言引爆朝野鬥爭

空前危機！壽險業第三季淨值恐失守兆元 一家將轉負數

廣告業者減少投放預算 Meta將暫緩招募、內部重組

聯合新聞網／ 楊又肇

Meta執行長Mark Zuckberg在近期與內部員工進行溝通時，透露基於經濟發展等不確定因素影響下，將暫停對外招募，並且進行內部重組。

而Mark Zuckberg更進一步提到因為財務運作表現未見起色，因此將調整諸多團隊預算，同時也透露各團隊將會有人員數量上的調整異動，對於未來諸多安排也會更傾向保守。

除了Meta，目前諸多位於矽谷的科技公司也先後調整對外招募人才計畫，甚至也同樣縮減相關預算編列，凸顯近期因為疫情等因素影響，導致許多公司對於未來發展更傾向保守，甚至連帶影響網路內容經濟發展，不少廣告業者更降低廣告投放行銷預算，因此也讓Meta、Google等諸多以廣告營收為重的科技公司受到不少影響。

隨著矽谷生活成本逐漸增加，目前越來越多科技業者更開始緊縮各項業務預算，不少工作人員也開始選擇可以彈性辦公，或是以遠距形式進行的工作，因此也有越來越多人選擇「逃離矽谷」，更象徵過往矽谷發展光環不再像過往般明亮，更多人選擇離開經濟負擔相對較高的加州，例如Tesla先前就已經將總部遷往德州，避免過高的營運成本影響財務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

矽谷 廣告

延伸閱讀

靠圖文就能產生影片！Meta釋出人工智慧影片生成工具「Make-A-Video」

富比世公布美國富豪榜！馬斯克首次奪冠 擠下貝佐斯

Meta出手整合旗下社群龍頭 FB、IG「一鍵切換」全球測試中

美國期中選舉在即 Meta封鎖來自中國大陸的假訊息作戰

相關新聞

一周數位爆報／手機「加我賴」又有煩人新據點！買平價iPhone 14才對？AirPods Pro 2這動作變「電子垃圾」

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

台灣「爆哥」摘冠！南韓跑跑卡丁車職業聯賽 首名外籍冠軍

韓國跑跑卡丁車職業聯賽第2季，Liiv SANDBOX隊的台灣選手「爆哥」劉昶亨表現出色，今天在冠軍賽以3比1擊敗韓國對...

為了擴充Xbox Game Pass內容 微軟傳將收購主要日本遊戲發行商

相關傳聞指稱，微軟計畫增加更多日本創作遊戲內容，讓Xbox Game Pass服務收錄遊戲內容更加豐富，目前已經與主要日本遊戲發行商進行收購協商。

廣告業者減少投放預算 Meta將暫緩招募、內部重組

Meta執行長Mark Zuckberg在近期與內部員工進行溝通時，透露基於經濟發展等不確定因素影響下，將暫停對外招募，並且進行內部重組。

Hertz與BP攜手合作 將於美國境內建造全國範圍規模的充電網路

Hertz宣布與前身為英國石油的BP合作，雙方將於美國境內建造覆蓋全國範圍的充電網路，除了提供Hertz旗下電動車款補充電量，更計畫透過收費對外開放使用，使得Hertz不僅是車輛租賃服務提供業者，更搖身變成大型基礎建設業者身分。

讓配色更一致 羅技推出多款對應Mac機種使用的鍵盤、滑鼠配件

羅技推出對應Mac機種使用需求的Mechnical Mini鍵盤、MX Master 3S高階滑鼠，以及Lift垂直滑鼠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。