廣告業者減少投放預算 Meta將暫緩招募、內部重組
Meta執行長Mark Zuckberg在近期與內部員工進行溝通時，透露基於經濟發展等不確定因素影響下，將暫停對外招募，並且進行內部重組。
而Mark Zuckberg更進一步提到因為財務運作表現未見起色，因此將調整諸多團隊預算，同時也透露各團隊將會有人員數量上的調整異動，對於未來諸多安排也會更傾向保守。
除了Meta，目前諸多位於矽谷的科技公司也先後調整對外招募人才計畫，甚至也同樣縮減相關預算編列，凸顯近期因為疫情等因素影響，導致許多公司對於未來發展更傾向保守，甚至連帶影響網路內容經濟發展，不少廣告業者更降低廣告投放行銷預算，因此也讓Meta、Google等諸多以廣告營收為重的科技公司受到不少影響。
隨著矽谷生活成本逐漸增加，目前越來越多科技業者更開始緊縮各項業務預算，不少工作人員也開始選擇可以彈性辦公，或是以遠距形式進行的工作，因此也有越來越多人選擇「逃離矽谷」，更象徵過往矽谷發展光環不再像過往般明亮，更多人選擇離開經濟負擔相對較高的加州，例如Tesla先前就已經將總部遷往德州，避免過高的營運成本影響財務發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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