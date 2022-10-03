為了擴充Xbox Game Pass內容 微軟傳將收購主要日本遊戲發行商

相關傳聞指稱，微軟計畫增加更多日本創作遊戲內容，讓Xbox Game Pass服務收錄遊戲內容更加豐富，目前已經與主要日本遊戲發行商進行收購協商。

依照前FanByter及Game Informer記者Imran Khan在YouTube頻道「Giant Bombcast」上受訪時表示，微軟目前正與主要日本遊戲發行商進行收購協商，預期藉此取得更多日本創作遊戲內容，讓Xbox Game Pass服務收錄遊戲內容更加豐富。

而透過收購日本遊戲發行商，不僅可讓微軟快速擴充Xbox Game Pass服務收錄的日本遊戲數量，更可節省大量遊戲使用授權費，尤其在Xbox Game Pass服務持續吸引眾多玩家訂閱使用情況下，更有利於微軟精簡授權使用費用支出。

另一方面，持續強化Xbox Game Pass服務收錄日本遊戲內容，更有利於微軟在遊戲市場與Sony旗下PlayStation競爭，例如近期宣布《臥龍：蒼天隕落》、《百英雄傳》、《女神異聞錄》系列遊戲都將透過Xbox Game Pass供人遊玩，藉此吸引更多日本及亞洲市場玩家加入。

不過，微軟方面並未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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