NVIDIA解釋如何透過RTX Remix技術「逆向工程」解析遊戲資料 順利讓MOD模組變得更精細

針對日前於下半年舉辦GTC 2022期間揭曉的GeForce RTX40系列顯示卡背後設計，以及名為RTX Remix技術背後運作原理，NVIDIA稍早進一步對此做了詳細解說。

在先前說明裡，NVIDIA已經詳細解釋為什麼只有GeForce RTX40顯示卡支援DLSS 3深度學習技術，同時也強調比照讓GeForce GTX系列顯示卡也支援Ray Tracing即時光影追跡技術應用，理論上也能使既有GeForce RTX20、10系列顯示卡對應DLSS 3完整功能，只是實際成效並不會很好，甚至造成遊戲體驗更差的情況，因此在此情況考量下，最終還是會依照產品規格作功能應用區隔。

此次更新的GeForce RTX40顯示卡，除了在基本電晶體等硬體設計不同，加上DLSS 3支援與人工智慧應用模式上的差異，更包含額外導入原本在專業繪圖卡使用的光流加速器 (Optical Flow Accelerator)，藉此讓影像畫面中的光線流動、光影追跡效果可以變得更加流暢，同時也能讓GPU運算效能集中應用在渲染處理需求。

另外，此次更新重點更包含可針對每組畫格之間，插入以人工智慧自動生成內容，讓每秒畫格數可以大幅增加，相較先前在GeForce RTX30系列可達穩定的4K 60fps表現，此次更強調可在GeForce RTX40系列推動4K 100fps以上顯示效果，讓遊戲玩家可以感受更穩定的畫面，同時也能符合目前畫面更新率越來越高的電競螢幕設計，讓玩家在遊玩注重即時操作的遊戲內容時，可以大幅減少操作失誤情況。

其他更新則包含透過提升Shader Core、RT Core及Tensor Core設計，讓即時光影追跡效率大幅提升，同時配合SER (Shader Execution Reordering)渲染執行重新排序功能，讓顯示卡可以針對動態顯示內容中被列為優先顯示項目進行渲染。

增加RTX Remix技術是為了增加更多遊戲樂趣

至於此次增加的RTX Remix技術，主要是藉由人工智慧自動將紋理內容精緻化，同時也能變得更加自然生動，讓原本解像能力較低的遊戲畫面可以變得更精緻，尤其對於許多可加入MOD模組修改人物外觀的PC遊戲，更能以真實、擬真效果呈現。

依照NVIDIA說明，由於PC遊戲透過MOD模組改造遊戲場景、人物或物件，讓遊戲可以增加更多遊玩樂趣的情況越來越普及，而許多遊戲開發商、發行商在不影響銷售，或是造成其他問題情況下，通常也都默許這樣的使用情況，而RTX Remix技術就是在此遊玩趨勢下誕生。

而宣布推出此項技術，NVIDIA表示是為了進一步推動遊戲遊玩樂趣，藉此活絡PC遊戲市場，不僅能讓MOD模組變得更加自然、細緻，更讓MOD模組製作變得更加簡單。

RTX Remix技術介紹：

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其中，針對過往必須特殊工具導出，或是將遊戲原始編碼進行拆解，甚至藉由遊戲原本就開放MOD模組套用的設定，才能順利打造MOD模組內容的情況，NVIDIA在RTX Remix技術中利用遊戲圖像內容必須透過GPU進行渲染處理的流程，藉此進行「逆向工程」拆解遊戲場景、角色人物及物件等資料，並且將原本可透過DirectX 9等版本運作的遊戲資料轉譯成Vulkan相容規格，另外也會將原本32位元格式資料轉換成目前主流的64位元格式。

接著，再將Vulkan相容規格的遊戲資料進一步拆解為光線、鏡位、貼圖、幾何圖像，並且透過GeForce RTX40系列顯示卡的Ray Tracing即時光影追跡、DLSS 3、SER等功能進行處理。

而所有流程的影像都會以USD (通用場景描述)格式紀錄，並且以完成處理的USD格式資料取代原本內容，進而完成MOD模組替換。

不過，由於是藉由GPU執行圖形處理過程擷取遊戲內的影像資料，因此要透過RTX Remix技術進行「逆向工程」的話，必須實際完整將遊戲內場景走過一遍，如此才能讓GPU擷取完整的場景、人物及物件資料，並且能順利將所製作的MOD模組資料精緻化，同時替代原本遊戲中的特定修改內容。

相較傳統必須透過工具進行解譯，同時進一步針對不同場景、角度調整MOD模組內容細節的作法，NVIDIA提出的RTX Remix技術顯然會簡單許多，同時修改後的MOD模組內容也能讓在一般顯示卡使用環境下執行，藉此讓遊戲可藉由更豐富的MOD模組吸引更多玩家遊玩。

▲RTX Remix技術運作流程

以RTX Remix技術建構的《傳送門》 (Portal)：

以RTX Remix技術建構的《Minecraft》：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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