Razer採用Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1處理器的掌機將以Razer Edge 5G為稱

美國電信業者Verizon確定，將與Qualcomm、Razer合作推出全球首款支援5G連網的掌機裝置，並且確定以Razer Edge 5G為稱，而Razer預期會在10月15日的RazerCon公布此款掌機裝置細節。

Razer Edge 5G採用Qualcomm去年底宣布推出的Snapdragon G3x Gen 1處理器，當時更宣布與Razer合作以此處理器平台打造的掌機開發工具組。

目前暫時還無法確認Razer Edge 5G具體細節，但顯然會以Razer打造的掌機開發工具組為基礎設計，並且可能會以Android作業系統運作，將支援Android平台遊戲，以及各類雲串流遊戲服務。

除了將在10月15日揭曉Razer Edge 5G更多細節，預期Razer也將在RazerCon公布更多產品消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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