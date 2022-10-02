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讓配色更一致 羅技推出多款對應Mac機種使用的鍵盤、滑鼠配件

聯合新聞網／ 楊又肇

羅技推出對應Mac機種使用需求的Mechnical Mini鍵盤、MX Master 3S高階滑鼠，以及Lift垂直滑鼠。

其中，對應Mac機種使用的Mechnical Mini鍵盤，主要將按鍵配置調整為適合Mac機種設計，並且將原本的Windows鍵、Alt及Ctrl鍵，分別調整為Command、Option與Control鍵，另外則是在配色採用太空灰與淺灰設計，藉此對應多數Mac機種使用配色，而內附連接線則改為雙USB-C，並非原本附上的USB-A轉USB-C連接線。

至於對應Mac機種使用的MX Master 3S高階滑鼠，同樣提供太空灰與淺灰配色，其他設計則與原本對應PC版本的設計相同，包含支援8000 DPI定位精準度的Darkfield感測元件，以及MagSpeed Smartshift滾輪設計。

至於對應Mac機種使用的Lift垂直滑鼠，整體設計與原先對應PC使用版本並沒有明顯差異，有可能是針對Mac機種相容性做了調整。

建議售價方面，對應Mac機種使用需求的Mechnical Mini鍵盤將以150美元價格銷售，MX Master 3S高階滑鼠建議售價則是100美元，而Lift垂直滑鼠建議售價為70美元，基本上與PC版本沒有變動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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