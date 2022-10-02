Hertz與BP攜手合作 將於美國境內建造全國範圍規模的充電網路
Hertz宣布與前身為英國石油的BP合作，雙方將於美國境內建造覆蓋全國範圍的充電網路，除了提供Hertz旗下電動車款補充電量，更計畫透過收費對外開放使用，使得Hertz不僅是車輛租賃服務提供業者，更搖身變成大型基礎建設業者身分。
依照雙方說明，此充電網路預計在今年底於美國境內建置約3000座充電樁，並且遍及Hertz主要服務據點，其中包含25個較多人使用的機場據點，但並未透露目標設置數量。
而充電系統將會採用BP旗下電動車充電部門BP Pulse提供設備及軟體系統，部分充電樁僅提供Hertz所屬車款補充電量使用，但有部分充電樁則會對外開放收費使用，藉此作為Hertz額外營收來源。
目前Hertz已經在美國境內38州內約500處營運據點提供數千輛電動車租賃，並且計畫在2024年讓電動車佔比數字增加至整體的四分之一，因此勢必要在美國境內建置更多充電樁，以利旗下租賃電動車輛使用。
不過，有鑑於目前在特定州內電價起伏較為明顯，因此Hertz也必須透過BP Pulse提供軟體系統分析最佳車輛充電時間，以利精簡電力成本。另一方面也將透過對外開放使用充電樁，並且透過收費方式平衡電力成本支出，甚至可以成為Hertz全新營收來源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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