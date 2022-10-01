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Tesla展示更完整的人形機器人原型 預計最快2023年進入量產

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Tesla預計最快明年可讓Tesla Bot人形機器人投入量產
▲Tesla預計最快明年可讓Tesla Bot人形機器人投入量產

在今年AI Day活動開始之後，Tesla隨即展示其人形機器人Tesla Bot「Optimus」原型設計，同時也進一步說明其背後設計理念。

相較去年在AI Day僅以書面形式展示其機器人設計，並且僅展示預計打造的Tesla Bot機器人外觀，此次則是進一步展示此款人形機器人原型設計，並且說明藉由訓練自駕車的邏輯讓人形機器人學習如何以雙腳走路。

從過去的發展來看，以二足行走的機器人其實會面臨相當複雜挑戰，其中包含如何讓機器人在任何路面維持平衡，其中還包含在行走過程確保抬腳行走時，另一隻用於維持軀體站立平衡的腳該如何施力，或是當站立地面處於不穩定情況時，如何讓機器人維持平衡，其實會面臨大量複雜的學習運算。

▲配合大量資料進行深度學習
▲配合大量資料進行深度學習

▲訓練機器人以更穩定、自然的二足型態運作
▲訓練機器人以更穩定、自然的二足型態運作

因此，Tesla除了利用大量資料，以訓練自駕車的方式讓機器人深度學習如何走路，同時也透過捕捉自然的人體動作，讓機器人可以更自然地做出擬人表現，例如軀體下蹲時，會自然地透過上半身與雙手維持平衡。

而為了讓機器人可以順利模擬人體動作，Tesla更進一步強化轉軸支撐力，以及各機構內部可對應拉伸、支撐力道表現，強調單一機構即可支撐拉起一組古典鋼琴重量。

▲透過大量深度學習讓機器人能呈現人類般的肢體動作
▲透過大量深度學習讓機器人能呈現人類般的肢體動作

在機器人中，Tesla總計使用40組電機設備，其中光手臂就使用12組，手腕與腳也各使用12組，其餘則分別在頸部與軀幹各使用2組，本身則透過2.3kWh電池組供電，並且以Tesla客製化處理器運作，支援透過Wi-Fi與LTE連接驅動，更說明手腕可發揮等同人手般的細膩動作。

▲目前在Tesla Bot採用40組電機打造的關節運作
▲目前在Tesla Bot採用40組電機打造的關節運作

依照說明，Tesla Bot將可發揮如同人類般的手部動作，並且能在負重約20公斤情況下以時速8.05公里速度移動，本身身高為172.72公分，本身重量為56.7公斤，而每組機器人售價計畫控制在2萬美元內，藉此協助投入大量重複性質高的產線工作，或是進入較危險環境進行探勘等工作。

Tesla執行長Elon Musk強調未來機器人將成為重要發展業務，甚至涵蓋龐大應用可能性，並且透露將在今年內完成原型設計，最快可在明年內投入量產。

除了Tesla投入機器人產業發展，小米日前也宣布推出旗下機器人產品人形仿生機器人CyberOne「鐵大」，而本田更在許久之前就已經開始投入二足機器人研發，同時目前由現代集團收購的Boston Dynamics，更是打造可以進行跑酷、後空翻的二足機器人，同時也打造可從事更多危險工作的狗型機器人。

▲Tesla Bot將投入眾多人類較難抵達環境工作，以及大量重複流程型態工作
▲Tesla Bot將投入眾多人類較難抵達環境工作，以及大量重複流程型態工作

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI Tesla 特斯拉 機器人

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