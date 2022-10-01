Sony確定《小小大星球》將登上PC平台 加入更高畫質、更高畫面更新率表現

接連將多款原本僅在PlayStation平台發行的遊戲帶到PC之後，Sony再次宣布將《小小大星球》帶到PC平台，預計在10月27日於Steam、Epic Games Store上架，但暫時尚未公布售價。

登上PC版本的《小小大星球》，將以2020年11月隨著PlayStation 5一同推出的《小小大冒險》 (Sackboy: A Big Adventure)為基礎，並且加入4K 120fps、21:9顯示比例，以及可變更新率，甚至也支援NVIDIA DLSS深度學習超高取樣技術。

不過，目前僅確認將在Steam、Epic Games Store上架，以及預計在10月27日正式推出，但目前還無法確認具體售價。

除了《小小大星球》，先前Sony也確認將於PC平台接續推出更多原本僅在PlayStation平台發行遊戲，目前包含《地平線：期待黎明》、《漫威蜘蛛人 重製版》、《秘境探險: 盜賊傳奇合輯》、《戰神》等遊戲也都已經登上PC平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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