滿足不同使用需求，三星在台推出三款Odyssey系列電競顯示器

三星今日 (9/30)宣布在台推出三款Odyssey電競顯示器，分別為Odyssey OLED G8曲面電競螢幕、Odyssey G7平面電競螢幕，以及Odyssey G6 1000R曲面電競螢幕。

三款螢幕分別對應不同解析度等使用需求，同時均內建智慧電視介面，無須連結其他裝置，即可使用諸如Netflix、YouTube等串流影音服務。

其中，Odyssey OLED G8曲面電競螢幕採用QD-OLED面板，搭載Neo量子AI高效處理器，對應DCI-P3 99%廣色域、DisplayHDR True Black 400認證，支援175Hz畫面更新頻率、0.1ms反應時間，機身則採用銀色配色與科技感外型設計。

Odyssey G7平面電競螢幕則搭載IPS面板、4K UHD高解析度，支援AMD FreeSync Premium Pro及NVIDIA G-Sync抗畫面撕裂技術，提供低閃爍、低延遲的顯示效果。

而Odyssey G6 1000R曲面電競螢幕則具備240Hz畫面更新頻率與1ms反應時間，另外也採1000R曲率螢幕設計，並且搭載Odyssey系列指標性的CoreSync光效自動調整設計，可自動偵測畫面顏色，進一步延伸燈光效果。

建議售價方面，34吋Odyssey OLED G8曲面電競螢幕將以新台幣50900元銷售，預計於11月下旬起全台各大指定通路陸續上市，Odyssey G7平面電競螢幕則推出32吋及28吋兩種規格，建議售價分別為新台幣25900及20900元，預計於11月上旬開賣，而Odyssey G6 1000R曲面電競螢幕則推出32吋與27吋兩種規格，建議售價分別為新台幣22900元與18900元，預計10月上旬起上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦