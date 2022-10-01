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iCHEF推出升級版「總部系統」 協助小型餐飲業者更容易轉型多店經營模式

聯合新聞網／ 楊又肇

iCHEF今日 (9/30)宣布推出全新「總部系統」，藉此因應近年越來越多餐飲業者「集團化」趨勢，讓更多餐飲業者能更方便管理營運規劃。

依照iCHEF調查數據，隨著疫情嚴峻程度逐漸趨緩，許多餐飲業景氣逐漸回溫，其中內用、外帶，或是透過外送平台服務訂餐的比例也逐漸呈現穩定。不過，單店經營形式餐飲業者對於接下來的發展看法，相比採多店經營的餐飲業者看法卻有不同。

採多店經營的餐飲業者認為，藉由規模化經營方式，將能以更大採購規模對抗目前市場物價成本漲幅。另一方面，透過集團化經營後的會計資料更容易受銀行信任，在未來資金借貸相較單一店面經營更為容易，同時也能以較低利率借貸。

看見這樣的趨勢，iCHEF此次推出的「總部系統」，形式上可視為過往服務升級版本，標榜以更低成本協助多店經營的餐飲業者簡化管理難度，並且更容易判讀多店報表數據反應經營狀況，另外也能保留不同店面的獨特性，例如保留分店獨有菜單或限定商品。

此外，「總部系統」可整合所有分店營業資訊，並且可接入符合自身商業模式的ERO系統，藉此降低餐飲業者擴店轉型門檻。而「總部系統」更與數立國際 (SourceLimit)財務會計服務串接，代表能讓轉型集團化經營的餐飲業者，更容易接入多數大型集團廣泛具備的會計服務資源，並且讓餐飲業者能在現有稅務設計中節省更多成本支出，同時也能讓帳務資料更加正確。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，iCHEF成立以來一直希望站在小型餐廳經營立場提供協助，除了初期透過POS系統解決小型餐廳通常人手不足、難以管理點餐需求等情況，後續更持續接入會員系統、LINE Pay等行動支付、餐廳貸，另外也與Facebook、Google合作線上社群行銷推廣服務，並且在疫情時期加入與Uber Eats服務合作，甚至推出雲端餐廳服務，讓餐飲業者能以更多元方式經營。

此次推出的「總部系統」主要讓希望轉型多店經營模式的餐飲業者更方便管理經營，同樣能透過數據最佳化方式讓多店經營變得更簡單，甚至可透過被動科技方式簡化營運流程，例如當餐飲業者需要向銀行借貸更多資金時，即可透過iCHEF POS系統紀錄資料作為營運狀況證明，餐飲業者無須額外花費大量時間整理佐證資料，另外亦可配合數立國際提供會計服務資源簡化稅務報帳的成本支出。

而程開佑也說明，確實對許多小型餐飲業者而言，要跨入多店經營確實有不少門檻必須跨過，但藉由更多店家經驗分享等互動、學習課程等輔助，加上藉由iCHEF服務提供更便利的餐廳經營服務，將能有效降低集團化經營難度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

餐飲業 餐廳 疫情

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